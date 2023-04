El ataque sin pruebas de Laporta al Real Madrid: «Es el equipo del régimen»

Joan Laporta atacó al Real Madrid en una rueda de prensa en la que no explicó por qué el Barcelona pagó más de siete millones durante casi 20 años a José María Enríquez Negreira, número dos del Comité Técnico de Árbitros. El máximo mandatario culé pasó al ataque sin ningún tipo de pruebas ante la entidad madridista a la que calificó como equipo del régimen.

«Hay un club que se ha personado como acusación particular, el Real Madrid. Es un club que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente. Un club que ha sido considerado el equipo del régimen», comenzó diciendo Joan Laporta sobre el Real Madrid en una rueda de prensa en la que no explicó los pagos que realizó el Barcelona

Joan Laporta prosiguió diciendo que: «Cabe recordar que, durante siete décadas, la mayoría de los presidentes del Comité de Árbitros han sido ex socios, ex jugadores o ex directivos del Real Madrid, y algunos todo a la vez. Durante 70 años, las personas que debían impartir justicia en el terreno de juego ha sido gente relacionada con el Real Madrid. Que este club alegue que se siente perjudicado me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes. Confío que este juicio les desenmascare y les ponga en su sitio».

Discurso catalanista

En su discurso victimista, Joan Laporta también habló sobre los ataques a una de las instituciones de Cataluña como es el Barcelona. «Los instigadores de esta polémica quieren controlar nuestro club. Quieren reconducir el caso y perjudicar a la reputación del FC Barcelona. Y, de paso, atacar a una de las principales instituciones identitarias de Cataluña. Nos reservamos la reclamación de indemnización por daños y perjuicios, que pueden ser cuantificados económicamente y alcanzar cifras económicas. El Barça no ha cometido ningún delito. El ‘caso Negreira’ no es ningún delito de corrupción deportiva. Se prestaban unos servicios, había facturas, los pagos se registraban en los libros de contabilidad del club y pasaron las revisiones fiscales pertinentes», dijo.