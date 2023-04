Más de dos meses después del estallido del caso Negreira, Joan Laporta por fin compareció este lunes para dar explicaciones sobre los 7,3 millones de euros pagados por el FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2001 y 2018. Lo hizo disparando contra todo el mundo, con el Real Madrid y Javier Tebas como objetivos de sus ataques más furibundos, y asegurando que el club catalán es víctima de «una campaña de difamación», pero sin explicar por qué abonaron todo ese dineral a Enríquez Negreira cuando estaba en activo.

A las 11 en punto de la mañana, Laporta compareció ante un centenar de periodistas y lanzó un discurso de 35 minutos donde defendió a capa y espada la honorabilidad del Barcelona, argumentando que jamás han intentado afectar a la limpieza de ninguna competición y avisando de que pedirán indemnizaciones «astronómica» por daños y perjuicios a todos los que han asegurado lo contrario. En este sentido, avanzó que ya han denunciado a 20 periodistas.

«En los dos últimos meses, el barcelonismo está sufriendo una enorme campaña de desprestigio por unas acusaciones difamatorias que nada tienen que ver con la realidad. El Barça siempre ha sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del campo. En el Barça nos gusta ganar, pero somos de cierta forma y nos gusta ganar de determinada forma, y no por las ayudas arbitrales. Los detractores intentan erosionarnos por envidia o resentimiento. Nada evitará que el Barça sea amado por millones de personas. Estoy completamente convencido de que el FC Barcelona no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva», empezó Laporta.

El hijo por encima del padre

El mandatorio se presentó en el escenario junto a varios archivadores donde se encontraban los informes arbitrales realizados mayoritariamente por Javier Enríquez Romero, hijo del ex árbitro, tal y como se encargó de recordar en varias ocasiones, señalándolo como «el principal prestador de los servicios». Concretamente, presentó 629 informes técnico arbitrales, 43 CDs y otros cuatro informes de otro tipo elaborados entre 2014 y 2018. Todos ellos, pagados a «precio de mercado».

«En cuanto salió el Caso Negreira encargamos una investigación al área de compliance, que encargó su informe a un despacho externo para garantizar la máxima independencia. Sus conclusiones preliminares son las siguientes: No se han conductas de relevancia penal vinculadas con el delito de corrupción deportiva; se trataba de servicios de asesoramiento deportivos; hay evidencia de las prestación de servicios y hay documentación oficial de facturas y pagos; y que el importe de las facturas variaba en función de las competiciones que se analizaban», esgrimió.

En este sentido, subrayó que la Agencia Tributaria le envió un escrito a la Fiscalía en el que «se manifiesta claramente que no ha podido demostrar que esos pagos al señor Negreira pudiesen tener algún tipo de influencia en la elección de los árbitros o en algún resultado deportivo». «No lo han podido demostrar porque no era posible. El asesoramiento técnico y arbitral de esta personas no constituye ningún tipo de falta ni es ilícito penalmente», reiteró.

En esta línea argumental, describió al Barça como una víctima de los Negreira y no como un culpable. «A lo mejor algunas hay personas físicas o alguna entidad externa al club que han aprovechado este contexto para tener conductas irregulares en beneficio propio. Si esto hubiera ocurrido tendríamos que defender la honorabilidad propia. En este caso, el Barça sería la víctima de esta situación y en ningún caso sería el responsable de ningún tipo de delito», dijo.

«Tenemos la intención de colaborar al máximo con la justicia para ayudar a esclarecer los hechos. Las acusaciones se tienen que demostrar ante un tribunal de justicia. Lo que no se puede hacer es condenar antes. Vivimos en un estado de derecho que garantiza la presunción de inocencia, algo que el Barça no ha tenido a nivel mediático. El Barça ha sido sometido a un linchamiento mediático y ya ha sido condenado sin juicio. Es intolerable e inexplicable», reclamó.

Laporta añadió irónicamente que el Caso Negreira ha «explotado casualmente» cuando se han dado una suma de factores, principalmente tres, según dijo: la negativa del Barcelona ha firmar el acuerdo de financiación con CVC propuesto por la Liga, la intención de lanzar una Superliga europea fuera del paraguas de la UEFA y la adjudicación de las obras para la construcción del nuevo Camp Nou. «Todas estas casualidades explican el porqué del momento de esta campaña», resumió.

Furioso ataque al Madrid

A la hora de disparar, Tebas y el Real Madrid fueron sus principales dianas. «Quiero señalar al presidente de la Liga. Ha tenido una actitud irresponsable, poco prudente y falta de profesionalidad. Insinuaciones constantes para alimentar toda esta polémica. Le pediría al presidente de la Liga que detuviese esa incontinencia verbal y dejase de alimentar esa polémica. Está denigrando la competición al validar una hipótesis que es falta. Ha llegado a decir que no existían los informes arbitrales», expresó.

También fue muy furibundo su ataque al eterno rival. «El Real Madrid es un club favorecido por decisiones arbitrales históricamente y también en la actualidad, por los motivos que sean. Se ha considerado el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder económico, político y deportivo. Durante siete décadas la mayoría de presidente de comités de árbitros han sido de forma ininterrumpida ex socios, ex jugadores o ex directivos del Real Madrid y en algunas ocasiones, todo a la vez. Esas han sido durante 70 años las personas que tenían que impartir justicia en el terreno de juego. Que digan ahora que se sintieron perjudicados deportivamente durante la mejor época del Barça nos parece un ejercicio de cinismo sin precedentes que el juicio podrá desenmascarar», advirtió.

Además, agregó que «hay esferas de poder que no soportan que el Barça represente una catalanidad abierta al mundo». «Tengo claro que ninguna campaña de desacreditación lo conseguirá. No evitaran que nos amen millones de personas en el mundo. Los daños morales causados son bastante importantes. Nuestro departamento legal han interpuesto las acciones judiciales correspondientes contra las personas y estamentos que están atacando la honorabilidad del club. Y vamos a seguir haciéndolo. Son daños y perjuicios que pueden ser cuantificados económicamente, así que están reclamaciones pueden alcanzar cantidades astronómicas», avisó.