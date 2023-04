El Barcelona llama «burro» a Tebas por obstaculizar el regreso de Messi

El Barcelona sigue haciendo su particular campaña para que la Liga y Javier Tebas relaje las leyes y todas las medidas oportunas para que Leo Messi regrese para vestir la camiseta azulgrana. Esta vez ha sido un importante directivo de la cúpula culé, Juli Guiu, quien ha atacado duramente al presidente de la Liga en el caso de que no les «ayude si se termina produciendo el acuerdo».

«Sería una buena noticia, no con las cifras que han salido publicadas, pero sería una grandísima noticia. Sigue siendo el futbolista número uno del mundo, sin ninguna duda. Haaland no tiene el tirón que tiene Messi. Es evidente que su regreso sería positivo en el mundo del marketing, pero eso no quiere decir que vaya a volver», comentó Guiu, vicepresidente del área del marketing del Barcelona.

«Por supuesto y sería muy burro que no nos ayudara si se termina produciendo este acuerdo», zanjó Juli Guiu en su intervención en RAC1 para promover el estreno del festival ‘Les Nits de Barcelona’, mandando un serio y contundente mensaje a Javier Tebas, quién ya dejó claro en la Asamblea de la Liga de este miércoles las dificultades de ver de nuevo a Leo Messi vestido con la camiseta del Barcelona.

«Hoy no. Pero queda mucho tiempo, estamos pendientes de un Plan de Viabilidad, tienen otros jugadores que tienen que inscribir, pueden vender jugadores también… Puede haber planteamientos. Pero claro hoy… si no está Gavi pues es difícil», decía Javier Tebas.

Y es que, a día de hoy, el futuro de Leo Messi es todo una incógnita, pero con el fin de temporada a la vuelta de la esquina y con el PSG eliminado de la Champions League, parece que la marcha del argentino de París es una situación más que posible. Al PSG le toca ir planificando la temporada siguiente y una de ellas es saber qué va a hacer el argentino con su contrato, que finaliza el 30 de junio de este mismo verano.