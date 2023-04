Javier Tebas compareció ante la prensa tras la Asamblea General Extraordinaria de la Liga, marcada por la presencia de Joan Laporta y sus explicaciones por los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité de Árbitros, Enríquez Negreira. El presidente de la patronal del fútbol afirmó que el mandatario culé «no ha aclarado nada», puesto que su discurso ha ido en línea con la rueda de prensa del pasado lunes en el Camp Nou.

«Es la realidad, no ha convencido a nadie», ha destacado Tebas en una intervención inicial, en la que ha explicado en qué ha consistido la cumbre que ha tenido lugar en la sede del organismo. Además, se ha aprobado el nuevo convenio con AFE y también se ha tratado ampliamente el aspecto arbitral, con una posible remodelación que pretenden tanto Liga como clubes del Comité Técnico de Árbitros.

Tebas ha dejado claro que buscan crear una «compañía mercantil» similar a la que existe en Inglaterra, en la que participen «Federación, clubes, árbitros y jugadores». «La Liga ni tiene, ni quiere las competencias arbitrales», ha destacado el mandatario antes de responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Real Madrid

«No ha hablado y con el resto de clubes no he tenido tiempo de hablar para ver cómo les ha sentado. El fútbol no gira alrededor del Real Madrid. Los demás han considerado que la Liga les representaba. Los clubes se dan por representados. No sé si alguno más lo quiere hacer por separado y se personará».

Pago de 7 millones

«Lo mismo que en la rueda de prensa. Yo creo que no ha dado las explicaciones. La expresión ha sido que es difícil de explicar. Es que no son explicaciones suficientes y es inentendible el pago durante tantos años. Nosotros hemos pedido que Negreira hijo esté investigado, porque era el que cenaba la noche de antes con los árbitros».

Tono de Laporta

«Cuando estás cerca de uno el tono ha bajado, el suyo y el mío con él. No son documentos falsos, son documentos de la caja fuerte de Contreras, que el hijo de Negreira facturaba a través de él. Nosotros lo aportamos, con comentarios con unos nombres que pensábamos que eran. Ya es casualidad, pero si se acredita que son otras personas pues el documento pierde fuerza. No creo que el Barcelona comprara árbitros. Lo que creemos es que aquellos pagos podían influir en algo, pero sólo la intención puede ser conducta punible».

Árbitros

«Yo la causa-efecto con el caso Negreira con la violencia no creo que sea así. Nosotros mandamos una circular a los clubes para que tuvieran cuidado con el tema de los árbitros. No creemos que el enfado sea por eso. Nosotros lo que queremos es proteger al colectivo arbitral. Queremos hacerlo de la mano de la RFEF y del CTA. Hay un problema y hay que solucionarlo. No se ha discutido el bajarles los sueldos a los árbitros».

Equipo del Régimen

«Me recordó cuando tenía 20 años y a las cinco de la mañana acabas discutiendo esto, en el bar de las cinco de las mañana, que desvía la atención de los problemas reales. Nosotros pensamos en futuro y no en pasado».

Autocrítica

«No hemos hecho autocrítica. Hemos explicado que todo lo que estamos haciendo es un acuerdo de la Comisión Delegada. Ahí no tiene que haber autocrítica, no se puede bajar el nivel de las conductas. Queremos que se investigue cualquier conducta de corrupción».

¿Aclarado?

«No ha quedado aclarado. No hemos hecho debate constante con este tema. Él considera que estaba suficientemente claro y creemos que no. No era una rueda de prensa, se ha ido interviniendo con Gil Marín, las intervenciones eran muy repetitivas y no había más que añadir. Hemos cortado porque había más gente que quería intervenir. El Real Madrid no ha intervenido».

Relaciones

«La Liga no tiene nada que decir del vídeo del Real Madrid, pero creo que la atención se ha desviado. No aporta, como tampoco lo que dijo Laporta en la rueda de prensa. Son libres de hacer lo que consideren. Sobre la relación con Laporta, he estado hablando con él y siempre intento mantener una buena relación, que no quiere decir que se les vaya a favorecer o no. Siempre con el Barcelona ha habido comunicación. Una cosa que se ha dejado clara es que el que tenía que haber llamado a los clubes para dar explicaciones era él, porque la irregularidad es del Barcelona. No vamos a llamar para darle ánimos».

Cambio arbitral

«Hay que buscar una forma de gestionar el arbitraje con los clubes, con la Liga y el caso Negreira no ha influido. Habrá que ver la línea en la que acaba. Cualquier administrador que pague facturas sin prestación de servicios es administración desleal».

Pensamiento común

«La corriente en las votaciones se ha visto que el arbitraje había que cambiarlo, como el voto es secreto no sé si lo han apoyado o no. Venían con la idea de que la Liga quería esa competencia, una vez que ha quedado clara no sé qué habrán votado. Una pregunta de que con cuánto tiempo hay que avisar de las designaciones y ha quedado muy igualado. Tenemos que valorar lo que hay. Un tema muy interesante es que creemos que el problema es de criterios y que el árbitro de VAR es una persona muy importante, porque interviene en las jugadas más importantes, que interpreta las jugadas, en lugar de hacerlo el árbitro de campo. Se ha hablado sobre un cuerpo específico de VAR. Lo de traer árbitros extranjeros no me gusta mucho».

Dimisión de Laporta

«Pienso lo mismo que antes, pero otra cosa es que no vaya a decir nada más. Esas declaraciones las hice en su momento y sigo pensando lo mismo».

Fair-Play Financiero

«Hoy no tocaba».

Dudas resueltas

«Creo que sobre lo que es el núcleo de pagar 7 millones a la familia Negreira no se ha resuelto y no hace falta un interrogatorio, no era el objetivo. Los clubes estaban molestos por la nota en la que dijo que todos los clubes lo hacían y ha aclarado que se refería al asesoramiento arbitral».

Pensamiento del Madrid

«La actitud del Madrid no la tengo que valorar, están personados como acusación particular y perjudicados y la Fiscalía nos ha apoyado. Siempre en estos casos se han personado clubes y el Madrid ya ha mostrado su postura».

Rebaja de tono arbitral

«Creo que el nivel es elevado pero no de lo que se pretende. Los árbitros no sé si han dado el apoyo, pero como no vemos causa-efecto, ya son mayores los clubes de lo que tienen que sacar o no».

Florentino Pérez

«No ha venido, pero el Real Madrid está bien representado por José Ángel Sánchez. Ni se le esperaba, ni nos supone nada que no haya venido».

Prescripción deportiva

«Tendrá que haber cambios en otras instituciones en el plazo de prescripción, nosotros lo vamos a aumentar a 10 años».

Messi

«Hoy no es viable. Tienen otros jugadores que tienen que inscribir, pueden vender jugadores, pero hoy no. Como Liga, ojalá que el Barcelona haga los movimientos necesarios para que pueda volver. Evidentemente no vamos a cambiar ninguna norma para que entre Leo Messi. A mí me gustaría que jugase en nuestra competición, pero depende de los movimientos del Barça».