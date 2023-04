Ceferin se moja sobre el caso Negreira: «La situación es sumamente grave y no ha prescrito»

Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, está cerca de ser reelegido como máximo mandatario del fútbol europeo en el congreso del Comité Ejecutivo del próximo miércoles en Lisboa. Este encuentro será un mero trámite para el directivo esloveno ya que seguirá en este cargo en un nuevo mandato de cuatro años, hasta 2027. En esta importante reunión, uno de los temas a tratar será, sin duda, el ‘caso Negreira’ donde él mismo ha comentado recientemente que se trata de uno de las situaciones «más graves en el fútbol que yo haya visto».

A día de hoy, como informa Ceferin, el ‘caso Negreira’ está siendo investigado por «un comité disciplinario independiente encargado de ello» por observar «una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Barça». Y es que el Barcelona no sufrirá ninguna sanción a nivel deportiva en España porque en la Ley del Deporte, este tipo de casos muy graves, prescriben a los tres años. No obstante, a nivel internacional si podría ser sancionado tanto a nivel económico como deportivo.

«A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito. y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito», informa el presidente de la UEFA sobre la no prescripción del caso en Europa.

En una entrevista para el diario esloveno Ekipa, Ceferin se muestra realmente preocupado por uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol europeo: «No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir algo. Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto».