Raphinha sigue al margen del grupo a dos días del Atlético-Barcelona de Copa del Rey

Raphinha tampoco ha entrenado este martes junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y sigue al margen del grupo a dos días de que se dispute el Atlético de Madrid-Barcelona de la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El brasileño se ha perdido los últimos dos partidos y es muy posible que siga siendo baja hasta final de semana.

«Es una sobrecarga bastante especial, diría que una pequeña lesión. Me impide hacer correr, cambiar de dirección», comentó Raphinha el pasado lunes. El brasileño se retiró en la media parte del encuentro liguero ante el Elche el pasado 31 de enero y no disputó los partidos ante el Albacete en Copa del Rey ni frente al Mallorca.

Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha asegurado en varias ocasiones que se debe ser conservador en el pronóstico. Y esa es la postura del club y del jugador. Nadie quiere arriesgar. Por eso su presencia ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, a pesar de la importancia del encuentro, está muy en duda.

Este miércoles por la mañana será la última oportunidad para Raphinha con la intención de ver si puede llegar a ese partido en el Metropolitano contra el cuadro colchonero. Todo apunta a que no, pero en el entrenamiento previo al partido se realizará ese último examen al brasileño. Y es que es una baja muy sensible para este Barça en ataque en un partido de tanta importancia, aunque Rashford está siendo un sustituto de garantías.

Además de Raphinha, el técnico azulgrana también está pendiente de Frenkie de Jong, que no está al cien por cien físicamente. Sin embargo, el neerlandés sí participó en la sesión de este martes. No jugó el holandés ante el Mallorca, pero apunta a salir de inicio en el Metropolitano.