Flick es la gran baza de Laporta para ganar las elecciones

Hansi Flick es la gran baza electoral de Joan Laporta para salir reelegido como presidente del Barcelona el próximo 15 de marzo. El mandatario azulgrana, a día de hoy ex presidente tras dimitir el pasado lunes para poder presentarse de nuevo, ha escenificado su unión al entrenador alemán en varias ocasiones. El gran rendimiento deportivo del equipo provoca que Flick sea el gran reclamo para estas elecciones.

Para entender estas elecciones a la presidencia del Barcelona, hay que poner en el foco el plano deportivo. Desde la llegada de Hansi Flick al club catalán, el crecimiento del equipo ha sido exponencial en todos los sentidos. En competitividad, títulos y rendimiento en Europa. No hay dudas. Y es sin duda el gran ídolo de la afición.

Unas elecciones que se celebrarán el domingo 15 de marzo en el Camp Nou. Falta un mes de mucha campaña, pero a día de hoy ya podemos decir que la gran baza electoral es Hansi Flick. El que lo tenga de su lado tiene todas las de ganar. Y ese es Joan Laporta.

El propio Joan Laporta volvió a escenificar este martes su unión con Hansi Flick tras su visita a la plantilla en su primer día tras su dimisión. Un abrazo ante los ojos de todos que vuelve a representar la unión entre ambos. El entrenador alemán nunca lo ha querido decir abiertamente, pero su futuro en el Barcelona solamente está unido al futuro de Laporta. Y ese lazo es demasiado fuerte para que el socio culé no vote al último presidente.

Flick hace más fuerte a Laporta

Decía Víctor Font el pasado lunes que «Hansi Flick sería nuestro entrenador» al mismo tiempo que reconocía que no ha hablado con él. Mientras tanto, Flick y Laporta abrazados en el primer día desde el inicio de las elecciones. Más claro agua. El entrenador alemán está cómodo en la entidad gracias a la directiva actual. Un cambio en los mandos del club le podría girar su futuro. Y más en un técnico tan cuadriculado y especial como él.

Y es evidente que con esa baza de Hansi Flick va a jugar Joan Laporta durante toda la campaña electoral hasta el 15 de marzo. Es su carta ganadora. Sabe que cuenta con el apoyo total del entrenador y es consciente que con esta baza no necesitará mucho más. También le sonríe que la pelota está entrando y que de aquí a la fecha de las elecciones casi todos los títulos están en juego.