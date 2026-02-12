Enrique Cerezo aclara el futuro de Julián Álvarez y habla de la Superliga: «Todo está muy revuelto»

A las 14:30 horas de este jurves una zona de la capital de España le robaba momentáneamente la expectación al Metropolitano, donde Atlético y FC Barcelona buscan esta noche dar el primer paso hacia la final de la Copa del Rey. El restaurante De María ha sido el escenario de la clásica comida de directivas. La comitiva rojiblanca ha estado liderada por Enrique Cerezo, mientras que la azulgrana por Rafa Yuste, presidente en funciones culé.

Antes de sentarse junto a su homólogo, Enrique Cerezo atendió a los medios de comunicación para analizar el porvenir del partido. «Decisivo en esta vida no hay nada, pero bueno está claro que nos gustaría ganar la eliminatoria y estar en la final, seguro. Que vamos a salir a ganar, seguro. No sé cuál será el resultado. Al Atlético le doy todas las opciones de ganar, y a título normal y lógico yo creo que la eliminatoria está al 50-50. Muy igualada», aseguró el presidente rojiblanco.

Enrique Cerezo también aclaró el futuro de Julián Álvarez, vinculado precisamente con el Barcelona y ratificó a Simeone. «En el Cholo hay total confianza y los rumores perjudican al jugador, nos perjudica a nosotros y perjudica a todo el mundo, sobre todo cuando nosotros no sabemos nada. Los jugadores juegan dónde quieren y Julián quiere jugar en el Atlético de Madrid. Estoy totalmente convencido, si no porque le hemos traído», explicó el mandamás colchonero.

Enrique Cerezo se pronunció sobre el fallecimiento de la Superliga tras el acuerdo que alcanzó el Real Madrid con la UEFA y la ECA. «Si dicen todos que es por el bien del fútbol, pues fenomenal, por el bien del fútbol. No sé si le salen mal las cosas a Florentino Pérez, todo está muy revuelto. Las cosas en el fútbol a veces van muy bien, a veces van muy mal y a veces van», opinó.

El césped del Metropolitano ha sido objeto de crítica por parte de los jugadores colchoneros. «Ha llovido mucho, la verdad que nosotros lo cambiamos todos los años. Yo creo que el césped está bien, pero tienen que ser los jugadores los que tienen que decir, que son los que juegan. Si está mal el césped lo vamos a cambiar, que no lo dude nadie. Pero yo no lo sé, no soy jardinero ni me dedico a céspedes», finalizó Enrique Cerezo.