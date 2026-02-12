Rafa Yuste, presidente interino del Barça, asistió a la comida de directivas junto a Enrique Cerezo previa al encuentro de la ida de la semifinal de la Copa del Rey que disputan esta noche Atlético de Madrid y Barcelona en el Metropolitano. El presidente en funciones del club catalán atendió a los medios de comunicación en la puerta del Restaurante De María, a escasos metros del Santiago Bernabéu. Fue preguntado por el acuerdo entre Real Madrid y UEFA, y decidió no mojarse mucho. Más bien poco.

Este desplazamiento a Madrid era el primero de Rafa Yuste como presidente interino del Barcelona: «Todos los partidos son importantes, pero este no es uno cualquiera. Es un partido que, si lo haces bien, te puede llevar a una final de Copa del Rey. Es un partido muy importante».

«Yo ya tengo experiencia de mi primera etapa con Guardiola y mis compañeros me hacían bromas. Estoy muy confiado con el equipo. Lo está haciendo muy bien en todos los sentidos y viene con unas ganas enormes de hacer un gran partido», añadió Rafa Yuste ante la prensa.

Yuste ejerce de presidente del Barcelona

Rafa Yuste también habló de la Superliga y del reciente comunicado conjunto de Real Madrid y UEFA: «Nosotros ya nos desmarcamos de la Superliga hace días y ya lo comunicamos. Pero me alegro como presidente de que haya imperado el sentido común. Ni lo veía venir ni no lo veía venir. El sentido común hace que las cosas pasen».

«Yo creo que el Barcelona ha hecho sus deberes. Estamos muy bien con todas las organizaciones. Siempre lo hemos estado. Siempre hemos tenido mensajes constructivos. Queremos velar por los intereses de nuestro club», culminó Rafa Yuste sin mojarse mucho en el tema tras ser preguntado si esto significaba el fracaso de Florentino Pérez.