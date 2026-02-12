Al-Khelaifi desmonta al antimadridismo con la Superliga: «Quien crea que Florentino ha perdido es un estúpido»

Tras años de guerra abierta, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid comenzaron a sellar la paz con el fin del proyecto de la Superliga y el inicio de una nueva alianza entre las tres partes. En un comunicado difundido en la tarde del miércoles por los tres implicados, se explicó que ya trabajan en conseguir un objetivo común, que no es otro que buscar «el bien del fútbol europeo de clubes».

La salida definitiva del Real Madrid de la Superliga, en la que se había quedado como único miembro tras la reciente marcha del FC Barcelona, era cuestión de tiempo. El proyecto se hizo público en 2021 y se ha impuesto en disputas judiciales que abren el camino a la futura creación de otras competiciones en el marco del fútbol europeo. Tras el comunicado que anunció el acuerdo entre UEFA, EFC y Real Madrid, ciertos sectores han interpretado esta alianza como un revés para el club y su presidente, Florentino Pérez. Una postura de la que difiere Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC: «Quien crea que Florentino ha perdido es un estúpido».

El dirigente del PSG es, además, presidente de la EFC y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. La cúpula del fútbol europeo se reúne estos días en Bruselas, con motivo de la celebración del 50º Congreso de la UEFA. En el marco de este evento, se han cerrado los últimos flecos de unas negociaciones que se han llevado de manera discreta durante meses y que se refrendaron con el anuncio del acuerdo por parte de los tres actores implicados. Al-Khelaifi elogió en la tarde de ayer a todos ellos, especialmente al presidente del Real Madrid.

«Estoy orgulloso y muy feliz. Quiero dar las gracias a todos, a todas las partes implicadas en este acuerdo histórico. Al presidente de la UEFA (Aleksander Ceferin), que tanto hace cada día por el fútbol europeo, el líder más inteligente y humilde», comenzó el dirigente del PSG en declaraciones a MARCA. Al-Khelaifi destacó la visión de su homólogo en el Real Madrid: «Agradecer también, por supuesto, a Florentino Pérez. Un hombre muy elegante e inteligente. Es un visionario. Alguien que siempre está tratando de impulsar las cosas, de mejorarlas».

El presidente del PSG y de la EFC califica como victoria para todos los implicados la firma de esta alianza. «Si alguien dice o piensa que Florentino hoy ‘ha perdido’, es un estúpido y no sabe nada de fútbol. Lo más importante aquí es que todos ganamos, nadie pierde. El fútbol gana… que era el objetivo que todos nos habíamos marcado por el bien del fútbol y de sus aficionados. Hoy gana la UEFA, gana el Madrid y gana la EFC», declaró en la tarde del miércoles.

Al-Khelaifi trabaja en la vuelta del Madrid a la EFC

Nasser Al-Khelaifi ha tendido la mano al Real Madrid y su presidente para un posible regreso a la EFC, de la que el club blanco no forma parte en este momento. «Creo que hoy el presidente Pérez es una persona aún más grande y mejor, ya que ha llevado al Real Madrid a hacer lo que más beneficia al fútbol europeo. Muchas gracias, de verdad, y le agradezco que haya confiado en mí», reconoció el dirigente, parte implicada en las negociaciones.

Un regreso a la EFC que ya ha firmado el FC Barcelona y que ahora trabaja para conseguir una solución similar con el Real Madrid. «Que el Barcelona vuelva a la familia de la EFC es una noticia fantástica. Ahora estamos trabajando para que el Real Madrid vuelva por completo, ya que todos comenzamos un nuevo y brillante capítulo para el fútbol de clubes», zanjó en sus declaraciones a MARCA.