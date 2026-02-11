Tebas se ríe del Real Madrid por la Superliga: «Una competición de uno contra sí mismo era imposible»

Javier Tebas se ha reído del Real Madrid tras hacerse eco de la salida del club blanco de la Superliga al anunciar su unión con la UEFA mediante un comunicado emitido este miércoles. El presidente de la Liga se burló especialmente de Florentino Pérez, al que criticó su intención de crear un nuevo modelo de campeonato: «Una competición de uno contra sí mismo era imposible».

El Real Madrid se quedó sin apoyos para fundar la Superliga tras la traición de Joan Laporta, que terminó en la salida anunciada por el Barcelona, y ha comunicado el punto y final de este proyecto por el que incluso fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le dio la razón al club blanco y calificó a la UEFA como monopolio.

«Hace menos de 90 días, Florentino Pérez sostenía que pactar con la UEFA era poco menos que una claudicación (ver vídeo)», reza parte del mensaje de Tebas a través de sus redes sociales, recordando su discurso en la Asamblea Ordinaria del Real Madrid en la que anunció medidas legales contra el organismo presidido por Aleksander Ceferin.

«Ahora empieza la fase habitual: construir el relato por los portacoces, para que una rectificación parezca una victoria estratégica. El problema no es cambiar. Es negar que se ha cambiado. Cuando uno tiene liderazgo real, no necesita reescribir lo que dijo hace 90 días. Una competición de uno contra sí mismo era imposible», sentenció.

Tebas y su odio al Real Madrid

La animadversión y la burla que muestra abiertamente Tebas contra el club blanco en uno de sus momentos más duros no es la misma que manifestó contra el Barça en su época reciente de decadencia. Directamente, hacia la entidad azulgrana no tuvo ninguna palabra más alta que otra. Sin embargo, su guerra con Florentino provoca que algo impensable en otros países, como es que el presidente de una Liga machaque a uno de sus componentes, sea algo cotidiano en España.

Cabe recordar que cuando el presidente del Real Madrid presentó el proyecto de la Superliga hace unos años, Tebas, al que sólo le importan sus intereses, se burló de la intención de Florentino Pérez de que la competición se pudiese ofrecer en abierto para todos los aficionados. Entonces, el mandatario dijo que era «una idea de barra de bar a las cinco de la mañana».