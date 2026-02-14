El País publicó un comentario totalmente homófobo en su edición digital con el contexto del partido de fútbol de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y Barcelona y el Benidorm Fest, programa musical de Televisión Española. «Nunca tantos homosexuales habían visto el final de un partido de fútbol en España como esta noche», escribieron en el periódico propiedad de Prisa.

Se referían a que el Benidorm Fest se emitió en La 1 de TVE después del partido de fútbol, que además se alargó más tiempo de lo previsto al tener un tiempo de descuento de 10 minutos. «Esta segunda semifinal (en referencia al Benidorm Fest) ha comenzado con casi media hora de retraso, tras los sorprendentes 10 minutos de prórroga del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que han disputado el Atlético de Madrid y el Barcelona y que emitía la pública justo antes», escribieron en El País.

Más allá del error del cronista de El País en el que explica que los 10 minutos fueron de «prórroga», cuando la realidad fue que era el tiempo de descuento de la segunda parte, lo peor -y ahí está el comentario homófobo- es el comentario que añadía ese párrafo: «Nunca tantos homosexuales habían visto en un partido de fútbol en España como esta noche».

Parece que para El País, ser homosexual es incompatible con ver y ser seguidor de fútbol y que sólo vieron este partido entre el Atlético de Madrid y Barcelona por ser el contenido televisivo que había antes en Televisión España del Benidorm Fest. Y continuaron en el periódico proclamado referente del progresismo mediático en España: «Muchos de ellos, desconcertados, se preguntaban en redes sociales por qué el árbitro necesitaba 10 minutos extra si el marcador iba 4 a 0».

Esta parte del artículo, totalmente homófoba, fue después borrada y desde el periódico de Prisa colocaron un mensaje como de fe de errores: «En una versión anterior de este artículo había una frase sobre los homosexuales y el fútbol que podría ser malinterpretada y que se ha decidido suprimir».