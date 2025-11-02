Espectacular: así narró Antonio Esteva los cuatro goles del Real Madrid contra el Valencia

Antonio Esteva se volvió a poner al frente de la narración de un partido del Real Madrid y tras su fichaje por OKDIARIO no le puede ir mejor al equipo blanco. Este sábado, el periodista hizo vibrar al madridismo con su espectacular manera de narrar los tres goles de los de Xabi Alonso contra el Valencia en el partido de la jornada 11 de Liga.

Con el doblete de Kylian Mbappé y los golazos de Jude Bellingham y Álvaro Carreras, Antonio Esteva sigue sumando momentos inolvidables a su hemeroteca. Cuatro goles que además catapultaron al Real Madrid en el liderato con ocho puntos sobre el Barcelona, que aún tiene que jugar este domingo su encuentro frente al Elche en el Olímpico de Montjuic.