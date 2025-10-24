Detienen a la empleada del hogar de Casillas por robarle relojes de lujo valorados en 200.000 euros

Iker Casillas ha sido víctima de un robo en su casa de La Finca. Dos personas de su máxima confianza -su empleada del hogar y el marido de esta-, están bajo investigación policial por presuntamente robarle relojes valorados en un total de 200 mil euros. Según el primer informe, la mujer -que llevaba cinco años trabajando en el hogar del futbolista retirado-, sustrajo cinco relojes que tenían grabados algunos de los títulos que el ex de Sara Carbonero había ganado a lo largo de su carrera como guardameta.

El plan de los acusados

Concretamente, esta pareja, presuntamente sustituía las piezas originales por imitaciones baratas. Es decir, los investigados no vendían los relojes tal cual, sino que los desmontaban para comercializarlos por separado y así obtener un mayor beneficio.

Iker Casillas en un evento. (Foto: Gtres)

Lo que se conoce hasta el momento es que la policía encargada del caso ha podido recuperar uno entero y algunas piezas del resto, entre los que se encontraba un Rolex de oro valorado en 50.000 euros.

En El Programa de Ana Rosa han dado más detalles sobre este robo a Casillas. Según han deslizado, en el registro de la casa de la pareja, que ha pasado a disposición judicial, había otros relojes falsos -una pista que da cuenta que su idea era seguir comercializando con estas piezas del ex futbolista-. «El plan era meticuloso. Sustituían piezas originales por imitaciones, pero Casillas, que es un gran aficionado a los relojes, se dio cuenta de que eran falsos y avisó a la policía», han comentado.

Tras las sospechas del ex de Sara Carbonero, que es un gran coleccionista de relojes, el futbolista puso una denuncia que llegó a la policía, que concluyó que este robo podría venir de alguien de su «máxima confianza». «Tendieron una trampa a la empleada de hogar y consiguieron que picara y detenerla», han explicado en el matutino de Telecinco, que han desvelado que también está detenida la pareja de la empleada del hogar, que se dedicaba a vigilar la seguridad de la urbanización: «Han pasado a disposición judicial. Querían los relojes para venderlos por piezas».

Iker Casillas.(Foto: Gtres)

Asimismo, también han desvelado cómo se encuentra el ex capitán del Real Madrid -que se siente traicionado más allá del valor material de estas piezas-, que abrió las puertas de su vida y de su casa a esta pareja, en quienes depositó su confianza: «Él está impactado por la gran confianza que tenía con esas dos personas que trabajaban dentro de su casa».

Actualmente el caso sigue abierto y, aunque en un comienzo se ha informado sobre una cifra -200 mil euros-, lo cierto es que esta podría aumentar conforme avance la investigación. Todo un varapalo para Casillas que, desde que se retirara del fútbol profesional, ha tratado de pasar desapercibido de cara a los medios sin éxito -ya que su vida sentimental también ha copado titulares en los últimos años-.