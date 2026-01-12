Ana Rosa Quintana desvela la edad que realmente cumple: "Desde que estuve malita"

Ana Rosa Quintana cumple hoy 70 años, habiendo cambiado de década y en medio de un gran momento tanto personal como profesional. Así, la comunicadora se ha atrevido a hacer algunas confesiones inesperadas. Por ejemplo, respeto a la rutina que sigue a diario para conservarse. «Estoy contenta, mientras esté contenta estaré. Tampoco me voy a quedar ahí con el andador», detalla sobre su futuro en la televisión.

«Hago vida cisterciense. Me levanto pronto, a las 5:30, y luego me acuesto pronto, a las 22:00 o las 22:30», asegura. Además, ella misma desvela que lo primero que hace es «leer los periódicos, escuchar la radio, para poder llegar a la redacción con las ideas ordenadas, porque luego allí es un caos». Y es que Ana Rosa siempre ha vivido el periodismo con una gran pasión. «No es tanto salir en la tele o no. Eso me da exactamente igual, pero tiene algo que no es solamente hacer el programa, es estar vivo, hacer lo que te gusta», asegura.

Ana Rosa Quintana presentando su programa el día de su cumpleaños. (Foto: Telecinco)

Ana Rosa celebra su 70 cumpleaños

De igual modo, y pese a que cumple años, la enfermedad, -un cáncer de mamá del que ya está recuperada-, ha llevado a Quintana a entender de manera muy diferente la vida. «He decidido que cumplo 3 años desde que estuve malita», ha confesado en su programa. En esta ocasión, la presentadora ha vuelto a optar por el blanco, su color fetiche y una especie de talismán al que recurre de cara a arrancar nuevos proyectos o iniciar temporadas. «No me gusta mucho esto, aunque la alternativa me gusta menos», ha señalado respecto a la obligación de cumplir años.

Ana Rosa Quintana en un evento. (Foto: Gtres)

Pese a la enfermedad que la obligaba a detener su vida en seco en noviembre de 2021, la presentadora ha seguido adelante y trata de no pensar demasiado en ello. «Siempre he sido muy disfrutona, pero ahora soy una disfrutona consciente», sostiene. «Sabes que en cualquier momento te puedes levantar y la vida te cambia, puede ser por una enfermedad, un accidente, que le pase algo a un familiar», destaca sobre la forma en la que ha aprendido a lidiar con los golpes de la vida.

La vida familiar de Ana Rosa más allá del periodismo

Y es que más allá del éxito que ha alcanzado como periodista, Quintana también es la orgullosa madre de tres hijos. Además, lleva casada con Juan Muñoz desde hace más de dos décadas. Su primogénito, abogado penalista, es fruto de su primer matrimonio con el periodista Alfonso Rojo, mientras que los mellizos Juan y Jaime, a los que tuvo con 47 años, llegaron para completar la felicidad familiar. Una faceta que ella intenta proteger al máximo.

Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz. (Foto: Gtres)

«Yo soy muy protectora de mi intimidad. La gente sabe muy poco de mi vida, quizá porque me da un poco de reparo o de vergüenza. Por ejemplo, a mis tres hijos nadie los conoce públicamente», contaba en una ocasión. «Llegados a estas alturas de mi vida, sueño con que el resto sea feliz. Tener armonía y estar tranquila, no tener enfermedades», concluye respecto a sus deseos en esta etapa vital.