Una ex amante del príncipe Harry, detenida en Mallorca por no pagar la factura de un hotel

Una ex del príncipe Harry ha sido arrestada en Mallorca después de que, supuestamente, haya dejado sin pagar una factura de más de 500 euros en un hotel de la isla. Se trata de Catherine Ommanney, de 53 años, y conocida en el Reino Unido por haber participado en algunos realities de la televisión británica,

Según ha trascendido, la inglesa fue detenida el pasado domingo por la tarde después de que el gerente de un hotel ubicado en Santa Ponsa, cerca de Magaluf, la denunciara ante la policía. Se la ha acusado de un presunto fraude por no haber abonado la factura correspondiente a su estancia en el establecimiento durante nueve días. Tal como se ha publicado, Catherine reservó con una tarjeta que no tenía saldo y, por tanto, no se pudo efectuar el cargo una vez concluyó su estancia en el hotel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Catherine Ommanney (@catommanney)

Fuentes policiales han confirmado el arresto a medios británicos, pero de momento no se han dado más detalles ya que la investigación está en curso. La estrella fue puesta en libertad bajo fianza.

Por ahora no se ha revelado si ha testificado ante el juez para ofrecer su versión de los hechos, pero sí que se la ha podido fotografiar a la salida de las instalaciones de la Guardia Civil para testificar. La inglesa no ha hecho tampoco declaraciones.

Su relación con Harry

Diseñadora de interiores y una de las cinco protagonistas originales de la primera temporada de Real Housewives, Catherine Ommanney habló hace algunos años de su aventura con el príncipe Harry. Según su versión -nunca confirmada por el duque de Sussex-, fue en 2006 cuando mantuvieron una breve relación de aproximadamente dos meses.

El príncipe Harry en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En unas declaraciones a The Sun, Catherine dijo que no creía que el hijo menor del rey Carlos la incluyera en su libro de memorias, Spare, como finalmente ha sido. Además, explicó que cuando se conocieron, tenía claro que Harry no era virgen. «Tenía 21años y estaba muy seguro de sí mismo. Besaba muy bien y, obviamente, sabía lo que hacía», contó. En aquel momento ella tenía 34 años.

Catherine explicó que Harry sabía cómo tratar a una mujer: «Me levantó del suelo como ningún hombre lo había hecho antes. Era muy generoso, encantador y apasionado, todo un caballero».

La inglesa, que ahora tiene tres hijos, comentó que había apodado al duque de Sussex «bebé» porque a Harry le gustaba mucho chupar piruletas. Catherine cree que el hijo menor del rey Carlos III disfrutaba de su compañía porque ella era mayor y más sabia, con una experiencia que no podía encontrar en las chicas de su edad. «Le escuchaba y le daba consejos». Una manera de hacer las cosas que no le aportaban las chicas de su edad. De hecho, su actual esposa también es unos años mayor que él, lo que deja claro que el duque de Sussex se siente más cómodo con mujeres maduras.