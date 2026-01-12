Las claves de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: "Tiempo, silencio y cuidado"

Mauricio Macri y Juliana Awada han puesto punto y final a su matrimonio. Esta decisión ocurre cuando se ya se han cumplido más de 15 años de unión sentimental entre ellos y, en el seno de su relación, nació Antonia, su única hija común —cabe destacar que Awada, por su parte, tenía otra descendiente de su anterior relación llamada Valentina; Macri, por otro lado, ya contaba con tres vástagos más, Gimena, Francisco y Agustina—. Los inicios de la pareja se remontan al año 2009 cuando coincidieron en el exclusivo gimnasio Ocampo Wellness Club de Buenos Aires, Argentina, un espacio ideado para entrenarse de manera profesional y bajo el cuidado de los distintos expertos, según la disciplina que elijas. El hermano mayor de Awada y Macri ya se conocían puesto que compartían su afición al golf y el político no paró hasta tropezarse con la modelo, de la que quedó prendado tras verla en alguna ocasión en el centro deportivo acompañando al golfista.

Tras la triste e inesperada noticia de la ruptura, ha sido Juliana la primera en pronunciarse al respecto. Lo ha hecho a través de su perfil público de Instagram, una cuenta en la que acumula más de dos millones de seguidores. En una historia temporal, la empresaria ha colgado un texto de agradecimiento en el que explica su situación. «Hay procesos íntimos y personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado», ha comenzado diciendo.

Juliana Awada. (Foto: Gtres)

Respecto a la ruptura, ha deslizado que ambos «están cerrando una etapa importante de sus vidas». Es por ello que han decidido «tomar una pausa en este espacio —redes sociales— para transitarla con respeto y calma». Tras este anuncio, ha querido dar las gracias a su comunidad 2.0 por «acompañar desde el mismo lugar». Un escueto texto al que ha puesto el broche de oro con un corazón rojo.

Comunicado de Juliana Awada en Instagram. (Foto: RR.SS.)

Así es el Ocampo Wellness Club de Buenos Aires

El escenario que fue testigo del primer encuentro entre el que fuera presidente de la República de Argentina y la modelo se trata del exclusivo espacio enfocado al bienestar Ocampo Wellness Club. El conglomerado deportivo se levanta en una calle cercana a una de las arterias principales de la capital argentina, la Avenida del Libertador, muy cerca del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y de otros lugares de referencia como el jardín japonés o la plaza Alemania y Sicilia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OCAMPO – Club de Entrenamiento (@ocampo_club)

En sus instalaciones se puede disfrutar de diferentes servicios de la más alta calidad que va desde varias piscinas hasta gimnasio totalmente equipado con máquinas del más alto nivel. Fue precisamente en esta dependencia donde se conocieron Mauricio Macri y Juliana Awada. Él estaba en una bicicleta estática leyendo la prensa diaria mientras que ella se encontraba en un espacio polivalente haciendo diversos ejercicios. Según apuntan medios como Infobae, podría haber sido el entrenador personal Aldo Giménez quien hizo de celestino entre ellos. Unas informaciones que el propio deportista desmintió tiempo después y que volvió a llenar de incertidumbre cómo surgió el acercamiento entre Macri y Awada. «Cómo sucedió el primer diálogo es probable que ni ellos mismos lo recuerden», asegura el medio mencionado.