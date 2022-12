A escasos días de poner punto final a un año cuanto menos mediático, todas las miradas han ido a parar a Cristina Pedroche que, aunque sin pronunciarse, se ha convertido en la absoluta protagonista de la actualidad tras salir a la luz su embarazo. Mientras todo el mundo especulaba sobre cuál sería el vestido que luciría este año en la Puerta del Sol, la televisiva tenía la mente ocupada en mantener su secreto de ampliar la familia hasta el día de las Campanadas. Pero su noticia más esperada se ha filtrado y no han tardado en llegar las primeras reacciones.

Pese a que en un principio se creyó que se trataba de una inocentada al anunciarse el 28 de diciembre, lo cierto es que ni Pedroche ni Dabiz Muñoz han desmentido la noticia, lo que ha hecho pensar que es totalmente verídica la información. Y, como no podía ser de otra manera, este inesperado embarazo ha sido uno de los temas de Zapeando, en el que sus compañeros no han dudado en pronunciarse al respecto. Ha sido Dani Mateo quien ha abierto el melón y, tras poner en situación a los espectadores, se ha sincerado: “Os hablo de todo corazón, queridos amigos, no lo sabemos ninguno aquí. Cristina no suelta prenda, no sabemos nada. Evidentemente su whatsapp ha ardido esta mañana, pero no sabemos nada”.

En ese momento, el presentador del espacio de La Sexta ha dado paso a los colaboradores, que han sentenciado no saber nada. “Miro a Miki directamente, que tampoco sabe nada. Habrá que esperar a que Cristina nos lo cuente y ya veremos”, ha zanjado Mateo. Por su parte, Lorena Castell ha asegurado que ella no había obtenido respuesta de su compañera, mientras que Valeria Ros ha sugerido que la televisiva confirmase o desmintiese la noticia en su programa. “¿Te imaginas que llama aquí para decirlo? En las Campanadas no, que la ve poca gente, mejor llama a Zapeando”, ha bromeado el presentador. Una cuestión que ha dado por finalizada Castell, mandando un mensaje en directo a su compañera: “Sea lo que sea, Cris, te mandamos un besito”.

Pero estas no han sido las únicas reacciones a la noticia que ya ha inundado la Red. Ha sido la revista Semana quien se ha puesto en contacto con el círculo cercano de la colaboradora de El Hormiguero, quienes aseguran estar “muy felices” por esta sorpresa, aunque ellos ya eran conocedores de la noticia antes de que saltara a los medios de comunicación. “Nos extraña que no haya salido antes, cada vez era más evidente. Hay cosas que, por mucho que se quiera, no se pueden ocultar. Todos teníamos cuidado de hacer la más mínima referencia al tema. Son cosas muy delicadas, ella es la que tiene que compartirlo en el momento que considere”, han confirmado a la revista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Y es que, la comunicadora tenía pensado dar la buena nueva durante las Campanadas, puesto que había diseñado un plan para ello, plan que mantendrá aunque ya no será lo mismo: “En ningún momento ha querido confirmarlo porque su intención desde el principio era contarlo a todo el mundo durante la retransmisión de las Campanadas (…) Está apenada porque es algo que le habría gustado anunciar a ella, pero es consciente de que va a arrasar”. Pese a que Pedroche ha ido dando pinceladas sobre la noche más mágica del año, nada hacía presagiar esta noticia. “Va a mantenerse en silencio. Está recibiendo muchísimas llamadas, pero no va a responder a nadie hasta que suba al balcón el 31 de diciembre. Ese será su momento”, han sentenciado sus allegados a Semana.