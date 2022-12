Llega el final del año y toca hacer un repaso de los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de este 2022. Doce meses en los que, por fin, se ha vuelto a la ‘antigua normalidad’ y hemos dicho adiós a dos años marcados por las dramáticas consecuencias de la pandemia del coronavirus. 365 días en los que la Reina Letizia que, por cierto, ha cumplido medio siglo de vida, no solo ha sido protagonista por su agenda, sino también por su estilo, aunque este año tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía cada vez acaparan más atención, especialmente la heredera.

A lo largo de estos meses, el estilo de la esposa de Felipe VI ha sido objeto de numerosos análisis y ha acaparado muchos titulares. Desde hace tiempo, la Reina Letizia ha ido incorporando a su vestidor nuevas firmas de moda, con el objetivo de dar visibilidad a marcas de producción nacional, con una filosofía eco, sostenible y, en la mayoría de las ocasiones, capitaneadas por mujeres. Una manera de aprovechar el interés que generan sus looks y revertirlo en beneficio de la moda española.

En relación a esto mismo, aunque el estilo de doña Letizia no ha variado en lo más esencial, lo cierto es que en este año hemos visto la faceta más ‘atrevida’ de la Reina. Vestidos ceñidos, de silueta cut-out, que dejaban al aire sus tonificados abdominales, espaldas al aire, tops sin mangas o faldas de diseño vanguardista con las que la esposa de Felipe VI ha vuelto a demostrar que sigue las tendencias, pero, sobre todo, que se siente cómoda con su figura y que no teme a las críticas.

En esta misma línea, aunque no es una amante de las grandes piezas, la Reina ha consolidado su estilo en lo que respecta a las joyas con alhajas discretas, modernas y asequibles. Si bien es cierto que Gold & Roses se ha convertido en una de sus firmas de cabecera, no descarta otras marcas más pequeñas y de carácter más local. No falta nunca en sus looks el anillo de Karen Hallam, por ejemplo, a lo que se suman nuevas firmas como José Luis Joyeros o TicSilver, marca de la que adquirió unos pendientes en la Feria BioCultura.

Precisamente fue en esta visita privada donde descubrimos el interés de la Reina por los embutidos ecológicos de La Rioja, poco después de que la Princesa Leonor se tuviera que marchar a Gales para continuar las clases tras estar en los Premios Princesa de Asturias. Unos días inolvidables que se vieron truncados por una gastroenteritis de la heredera y su hermana, que se ausentaron en el Pueblo Ejemplar de Cadavedo, donde, por cierto, la Reina tuvo que tomar la palabra y mostrar una de sus facetas más naturales: «las echamos de menos, un poquitín, pero quién no ha tenido una gastroenteritis», dijo.

Igual de natural se mostró en Nueva York cuando en un viaje de trabajo sorprendió al embajador español al decirle que «le diera la mano como a un hombre», o cuando la vimos como pez en el agua entre artistas del Séptimo Arte en la inauguración del Instituto Cervantes de Los Ángeles, en uno de los últimos compromisos de este año que se acaba.

Un año en el que la Reina ‘se ha bajado de los tacones’ y hemos descubierto que padece metatarsalgia y un neuroma de Morton, tal como ella misma contó en la recepción posterior al Día Nacional. Doce meses llenos de anécdotas y curiosidades en los que, sobre todo, se ha visto a una doña Letizia más cómoda que nunca, segura y feliz, consciente además, de que el futuro es de las nuevas generaciones, algo que ha quedado especialmente reflejado en la felicitación navideña de la Familia Real, donde la Princesa Leonor y la Infanta Sofía son las verdaderas protagonistas.