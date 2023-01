‘El Hormiguero’: Pablo Motos desvela que Laura Escanes acudió al programa con Álvaro de Luna

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. Tras la visita de Eduardo Casanova y Ángela Molina, el programa cerró la semana con la visita de Roberto Leal, Laura Escanes y Florentino Fernández, que acudieron para presentar la nueva edición de El Desafío.

«En cada edición se ponen los concursantes al límite en situaciones más extremas que en la anterior», apuntó Roberto Leal al comienzo del programa, añadiendo que «los vamos ver cambiados y con una imagen muy diferente a la que estamos acostumbrados».

La segunda edición de El Desafío supone también la primera vez de Laura Escanes en televisión. «Es un entorno super distinto, yo estoy acostumbrada a estar en mi casa con el móvil», explicó la invitada, asegurando que al principio se ponía muy nerviosa. «Me hacía pequeña, me daba mucho miedo», añadió.

A pesar de ser un personaje público, Laura Escanes reconoció a Pablo Motos que aún le cuesta el mundo de la televisión, al ser un campo en el que no se mueve con tanta facilidad como en las redes sociales. «Me sigue asustando, he entrado aquí nerviosa y estar en El Desafío ha sido una decisión inmejorable. He estado como en mi casa…», explicó.

Además, confesó que sí que le gustaría seguir probando en televisión, aunque poco a poco. «Me gusta que la gente pueda criticar pero demostrando siempre que puedo hacer cosas que me gustan», explicó la influencer.

En un momento dado, Pablo Motos desveló que Álvaro de Luna se encontraba en el plató de El Hormiguero. «Te está aplaudiendo todo el mundo pero alguien un poquito más fuerte, sobre todo tu chico que está ahí arriba», le decía el presentador, mientras Laura Escanes se moría de la vergüenza.