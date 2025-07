Desde que uso este pintalabios de Mercadona todo el mundo me pregunta que me he hecho en los labios

Cuando se trata de maquillaje, el brillo de labios se ha convertido en algo esencial. Pero ¿no te gusta que haga algo más que dar brillo y ese toque de color? Seguro que más de una vez te has encontrado con glosses que prometen maravillas y al final se quedan en una capa pegajosa que dura apenas un suspiro. Pues bien, Mercadona parece haber dado con la fórmula para cambiar eso con su nuevo pintalabios. En concreto, su línea de Lip Gloss con péptidos no sólo ofrece colores preciosos, sino que también cuida e hidrata los labios como si fuera un bálsamo de tratamiento. Y todo esto con un precio que hace difícil decir que no: 4,50 € por un tubo de 10 ml.

El brillo de labios se ha convertido en ese pequeño gesto de belleza que levanta cualquier look. No hace falta maquillarse demasiado para notar el cambio: un toque de gloss y, de repente, el rostro se ve más fresco, más vivo. Mercadona lo sabe y ha lanzado tres tonos de este pintalabios para cada momento del día: 01 Nude, perfecto para quienes prefieren lo natural y discreto; 02 Rosa Medio, ese punto dulce que aporta un toque romántico sin exagerar; y 03 Rosa Oscuro, ideal para destacar y dar un aire más sofisticado, incluso de noche. Yo ya he probado el de tono nude y nada más aplicarlo he visto que aportaba una jugosa hidratación, además de dejarme unos labios perfectos hasta el punto que más de una persona me ha preguntado si me había hecho algo.

Y es que lo que hace especial a estos glosses es su fórmula con péptidos. Puede sonar técnico, pero en realidad se trata de un ingrediente que ayuda a mantener los labios más firmes y nutridos. Y, aunque a veces no pensamos mucho en esta zona, la piel de los labios es muy fina y se reseca con facilidad. Nos encontramos así frente a un pintalabios de Mercadona que no sólo embellece sino que también cuida.

El pintalabios de Mercadona que ya se agota

La textura es uno de los puntos fuertes. No es ese tipo de gloss que se siente pesado o pegajoso, al contrario, tiene un acabado ligero y muy cómodo. Al aplicarlo, notas que hidrata y deja un brillo jugoso, de esos que hacen que los labios parezcan más voluminosos al instante y que todos te pregunten por ellos. No es magia, es el efecto óptico de una buena formulación. Además, tiene un aroma suave y agradable, nada empalagoso.

Otro detalle que me gusta es el formato en tubo, con un aplicador sencillo y práctico. Nada de complicaciones: un toque rápido y estás lista para salir. Es perfecto para llevar en el bolso y retocarte cuando lo necesites, incluso sin espejo si ya tienes práctica. Por ese precio, tener uno en el coche, otro en la oficina y otro en casa no suena nada descabellado.

Tonos para cada estilo

Si hablamos de colores, Mercadona ha sabido acertar con una paleta corta pero versátil. El 01 Nude es ese básico que va con todo, perfecto para el día a día, para llevarlo con un maquillaje ligero o incluso sin nada más, solo para dar ese punto de labio cuidado y natural. El 02 Rosa Medio tiene un aire más fresco, ideal para primavera y verano, aunque realmente favorece en cualquier época. Es el típico tono que ilumina la cara sin que se note que vas maquillada. Y el 03 Rosa Oscuro, el más intenso de la gama, es ideal para la noche o para quienes buscan un look más marcado. Combinado con un delineado suave y máscara de pestañas, ya tienes un maquillaje completo en pocos minutos.

El valor de los péptidos en los labios

Puede que lo de los péptidos te suene más a una crema antiarrugas que a un gloss, y no vas desencaminado. Estos pequeños compuestos tienen la capacidad de estimular la producción de colágeno, lo que en la piel de los labios se traduce en firmeza, suavidad y una apariencia más lisa. Si alguna vez has notado que tus labios se ven apagados o con pequeñas líneas, un producto así puede ser un buen aliado. Además, su efecto hidratante ayuda a evitar la típica sensación de sequedad que dejan algunos labiales de larga duración.

Un básico en el neceser

Lo mejor de este Lip Gloss Deliplus es su versatilidad. Puedes llevarlo sólo, para un look rápido y natural, o encima de tu labial favorito para darle un acabado brillante y más voluminoso. También es perfecto para esos días en los que no te apetece maquillarte demasiado, pero quieres verte con buena cara. Y algo que muchas agradecemos: no es pegajoso. Es decir, no tendrás que sufrir cuando el viento sople y tu pelo decida pegarse a los labios.

¿Qué más se puede pedir? Por su precio, calidad y acabado, es difícil encontrar un gloss con ingredientes de tratamiento como este. Marcas de alta gama ofrecen productos similares por el triple o cuádruple de dinero. Mercadona con este pintalabios, ha demostrado una vez más que se puede tener un producto accesible sin renunciar al cuidado de la piel. Si estás buscando un brillo bonito, cómodo y con un plus de hidratación, esta línea es una apuesta segura.