‘El Hormiguero’: Pablo Motos lanza un dardo a Eduardo Casanova y a Ángela Molina

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. Tras la visita de Miguel Ángel Silvestre y de Lali Espósito, el programa recibió a Eduardo Casanova y a Ángela Molina, que acudieron este miércoles para presentar La Piedad, su nueva película.

A lo largo de la entrevista, Pablo Motos se interesó por conocer algunos de los detalles de la película, pero ambos actores se resistían a dar los detalles que el presentador de El Hormiguero les pedía. No obstante, aseguraban que es una película que va a sorprender y que también puede doler.

«La película va a llegar al corazón de la gente. Vais a flipar con ella. Está contada con esa delicadeza que tiene Eduardo, pero son casos reales, es una película única», expresaba Ángela Molina sobre esta película, que llegará este viernes 13 de enero a los cines.

Este viernes se estrena en cines la nueva película de Eduardo Casanova que protagoniza Ángela Molina, “La Piedad” #MolinaCasanovaEH pic.twitter.com/5C2ij1IzYt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2023

«Empecé a escribirla hace seis años, aunque en realidad siempre ha estado dentro de mí. Ahora me enfrento a algo que me da mucho miedo que es separarme de algo que me ha apasionado y entregárselo a la gente. Me da un poquito de dolor y nervios, pero sobre todo estoy profundamente feliz», aseguraba Eduardo Casanova.

Pablo Motos continuó insistiendo para que le desvelasen algunos detalles, a lo que Ángela Molina le respondió: «No me gusta contar las historias, porque se desmiembra todo». Tras esta respuesta, el presentador lanzó un dardo a los actores para que contasen un poco más sobre la película: «Pues tenemos que hablar de detalles, porque si no me vais a hundir a mí», señalaba el presentador.

Tras las palabras del presentador de El Hormiguero, Eduardo Casanova se lanzó a contar algún detalle de la película: «Hay una escena en la que llegué a llorar, no lo he pasado peor nunca», exclamó.