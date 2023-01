‘El Hormiguero’: Miguel Ángel Silvestre confiesa qué serie que estuvo a punto de rechazar

El Hormiguero regresó una noche más a Antena 3 con una nueva entrega. Tras comenzar la semana con la visita de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, Pablo Motos recibió en plató a los actores Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre.

La actriz y cantante argentina, y el actor español, acudieron al programa de Antena 3 para presentar la nueva temporada de Sky Rojo. El fenómeno de ficción que triunfa en todo el mundo, llegará con su tercera temporada este mismo viernes 13 de enero a Netflix.

La noche comenzó con Lali Espósito entrando al plató con una bandera de Argentina celebrando la victoria de su país en el Mundial de Qatar. «Vine a alardear, vine a alardear», exclamó la artista entre risas, desvelando que la FIFA se puso en contacto con ella tan solo 20 horas antes de la final, para que cantase el himno nacional.

«Me entraron unos nervios… Fue un calvario porque me llamaron para cantar el himno y yo estaba de jarana, estaba disfrutando del Mundial como una aficionada más y no tenía casi voz porque había tenido una fiesta el día anterior», recordó Lali.

«Salí entregándome al destino, pensando en mi padre y en mis amigos con la bandera de Argentina pintada en la cara mirando la televisión y todo se redujo a algo tan simple como: ‘No sé cómo lo voy a a cantar, pero lo voy a cantar con el corazón que es lo que importa en estas circunstancias’. Al final pusieron mi versión y pude cantar el himno en mi tono. Salió todo bien», admitió.

.@lalioficial nos cuenta cómo vivió la experiencia de cantar en la final del Mundial de Catar #LaliSilvestreEH pic.twitter.com/bJPvaJaA2g — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2023

Durante la entrevista, Miguel Ángel Silvestre desveló que estuvo a punto de rechazar participar en Velvet, la serie que protagonizó en Antena 3 junto a Paula Echevarría entre 2014 y 2016. «Contra todo pronóstico, yo no quería hacer Velvet, y nunca lo había dicho», confesó el actor.

El actor desveló que se decantó gracias a una profesora de feng shui, a la que pidió ayuda para elegir entre dos proyectos. «Yo le dije que quería hacer la otra, que no pinto nada haciendo Velvet. Y me dijo que no: ‘La otra va a tener muy malas críticas y Velvet, éxito internacional».

Aunque se negó a desvelar el nombre de la otra serie, confesó que la misteriosa mujer a la que recurrió tenía razón, pues el otro proyecto «fue el mayor fracaso de ese director y tuvo malísimas críticas por los actores. No la vio nadie, y Velvet la compraron todos los países, incluso el canal internacional chino».