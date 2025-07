Gervarsio Deferr rompe su silencio tras ser acusado de abuso sexual y asegura que le intentaron matar

Gervasio Deferr, ex gimnasta olímpico español y ahora entrenador de esa disciplina, ha decidido romper su silencio sobre las graves acusaciones de abuso sexual y maltrato que recibió hace unos meses. El catalán apareció por primera vez en los medios de comunicación tras conocerse el turbio asunto, concretamente en el programa Código 10, y asegura que va a pelar con todo para demostrar su inocencia. Además, relata algunos de los episodios más impactantes de su vida, incluyendo un intento de asesinato en Brasil.

«Estoy dolido, intentando defenderme de un anonimato», comenzaba diciendo Gervasio Deferr, visiblemente dolido. El ex deportista negó rotundamente las acusaciones en plató y anunció acciones legales por difamación. «Tengo que justificar que no soy un violador, cuando nunca he tenido una denuncia. Voy a pelear hasta el final», añade Gervasio Deferr.

Los hechos se remontan supuestamente al Centro de Alto Rendimiento (CAR), cuando la denunciante era menor. El caso salió a la luz en noviembre de 2024 y habría al menos otras dos mujeres con relatos similares. Sin embargo, todos los hechos estarían prescritos y no se judicializaron. El caso ha generado incluso consecuencias políticas, pues esta semana se presentó en el Senado una propuesta de ley que endurece las penas por calumnias. Se la conoce ya como la Ley Deferr, por ser él quien ha impulsado el debate con su testimonio.

«Yo siempre que he hecho daño, ha sido a mí mismo», confiensa el ex gimnasta, refiriéndose a su dura etapa personal tras retirarse del deporte, cuando cayó en las adicciones y su salud mental quedó muy dañda. «Estaba resurgiendo, y esto me ha frenado otra vez», insiste Deferr.

Los duros episodios de Gervasio Deferr

Un Gervasio Deferr que intenta no hundirse, pues reconoce que ha atravesado situaciones incluso más difíciles que esta: «Yo estaba a punto de morir varias veces, entonces, cuando tú has pasado por eso, de repente, bueno, te encuentras una cosa así, evidentemente que me cabrea, por eso estoy aquí y por eso llevo callado intentando ver cómo puedo defenderme porque me cabrea, pero por otro lado yo sé que no he hecho nada, por lo tanto tengo esa tranquilidad del saber que no he hecho nada».

«He estado a punto de morir por diferentes circunstancias, por consumo de alcohol, por consumo de sustancias. He tenido un episodio en Brasil que, bueno, me tuve que ir en 24 horas porque me querían matar. Yo creo, y es lo que he podido concluir después de un montón de tiempo intentando analizar y tras estar ingresado haciendo terapias psicológicas, y estoy convencido de que me dieron burundanga, que me quisieron drogar. Cuando ya me quitaron todo el dinero, yo ya no tenía nada, pero llevaba un mareo impresionante», añadía.

Gervasio Deferr no fue consciente de la situación hasta el día en que se marchó de Brasil: «Yo siento que puedo haber muerto esa noche a la mañana siguiente cuando me llevan al aeropuerto escoltado por tres personas porque piensan que puede venir alguien siguiéndome y pegarme un tiro».