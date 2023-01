‘El Hormiguero’: Ágatha Ruiz de la Prada sorprende con esta íntima confesión

Tras las vacaciones de Navidad, El Hormiguero regresó este lunes a Antena 3. El programa conducido por Pablo Motos recibió la visita de Ágatha Ruiz de la Prada, que tuvo el honor de ser la primera invitada del año. La diseñadora acudió al programa para presentar Mi historia, el libro de sus memorias.

Nada más comenzar la entrevista Pablo Motos preguntó a la diseñadora por el objetivo de su libro. «Primero porque está muy de moda hablar de sí mismo y luego porque todo el mundo cuenta su historia en una película, en un libro o en entrevistas», explicó la invitada.

«Casualmente, el libro me lo propusieron como 20 personas más o menos a la vez, pero luego me lo propuso la mejor editora de España, Imelda Navajo, de La Esfera de los Libros, que es muy amiga mía, y que me lo propusiera ella fue muy guay. Si no me lo hubiera editado ella, quizá no lo hubiera hecho», destacó.

Pablo Motos destacó que el libro de Ágatha Ruiz de la Prada comienza con la siguiente frase: «Tengo el útero en forma de corazón». «Y es verdad, eso me lo ha dicho mi ginecóloga, que además es mi mejor amiga. Yo estuve a punto de morirme en los dos partos. Me dijeron que si hubieran sido 50 años antes me habría muerto en los dos partos», explicó la diseñadora.

Siguiendo con los capítulos del libro más llamativos del libro, el presentador de El Hormiguero subrayó que Ágatha Ruiz de la Prada dice que el sexo le da pereza. «Creo que podría perfectamente vivir sin sexo. Yo soy muy poco sexual y me da pereza, aunque si tengo una pareja que es muy buena en la cama, me da menos pereza», indicó.

Por otro lado, Ágatha Ruiz de la Prada también confirmó que hay más de un ajuste de cuentas en las páginas que componen Mi historia: «Alguno hay, pero también cuento mi historia desde pequeña. Es un libro mucho más personal que profesional», recalcó.