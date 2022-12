‘El Hormiguero’: Sam Heughan deja en shock a Pablo Motos con un inesperado comentario

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la visita de Vicente Vallés, el programa continuó la semana con el actor Sam Heughan, el protagonista de la exitosa serie de Netflix Outlander, una de las más vistas de la plataforma.

La noche comenzó con una serie de bromas entre Pablo Motos y el invitado, que mostraron a los espectadores la complicidad que habían adquirido antes de entrar al plató. «No sabía que eras tan alto», le dijo el presentador, a lo que el actor le respondió: «No sabías que eras tan bajo».

Las bromas no se acabaron ahí. Antes de empezar la entrevista, Pablo Motos preguntó a Sam Heughan si no está cansado «de estar tan bueno». El actor, que ha sido nombrado Hombre del Año por la revista Esquire, respondió: «Estoy intentando llegar a tu nivel, Pablo».

.@SamHeughan explica cómo ha sido volverse famoso a nivel mundial #SamHeughanEH pic.twitter.com/b1XI4ggZQW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 14, 2022

Sam Heughan explicó que ya había visitado España hace unos años. Una visita de la que guarda un gran recuerdo tal y como explicó. «Había estado en Madrid hace cuatro años y estuve toda la noche bailando, comí unas tapas, bebí un poquito de vino… Lo pasé genial», recordó el escocés.

El actor también habló de como ha gestionar la fama: «Es verdad que la serie ha sido un éxito en todo el mundo y es increíble la energía que me transmiten los fans. Venir a España a mí me ha sorprendido muchísimo porque no me había dado cuenta de que la serie había tenido tanto éxito aquí», explicó.

«La verdad que es una gran suerte estar en Movistar Plus+, venir a El Hormiguero y por fin conocer a los fans, porque siempre había querido venir a España y para mí ha sido muy especial», relató el actor, que aún se quedará unos días más en nuestro país.

Durante la entrevista, también adelantó detalles de la nueva temporada de la serie: «Es Outlander, así que desde luego va a haber sufrimiento, pero esta temporada es muy larga porque hay 16 episodios y sigue donde lo dejamos en la última temporada, con la guerra de la Independencia a la vuelta de la esquina, Jaime y Claire intentando sobrevivir… Bueno, muy feliz no va a ser, la verdad», respondió entre risas.