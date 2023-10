Isabel Pantoja lo vende todo: de Cantora a su refugio en El Rocío

Hace solo unos días saltaba a la luz la complicada situación financiera de Isabel Pantoja en la actualidad. Al parecer, no solo han empeorado sus problemas con Hacienda sino que la Agencia Tributaria podría estar a punto de embargar sus ingresos. Así lo adelantaba el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver. En plena gira de conciertos por nuestro país, la tonadillera recibe esta noticia como un jarro de agua fría, pues para hacer frente a esta deuda no solo es probable que no cobre los conciertos que está realizando por su 50 aniversario en la música, sino que tendrá que vender sus propiedades para poder saldar cuentas con Hacienda.

«Todo lo que genere la cantante, además de tener bloqueadas sus cuentas, irá a parar al fisco», explicaba Rossi. Además, destacaba que si Isabel Pantoja no quiere desprenderse de su patrimonio, tendrá que aceptar que le retengan todos los ingresos que vaya generando «y le dejen solo lo justo para subsistir». No obstante, esto no parece una opción viable para la deuda generada y el camino que le queda a la madre de Kiko Rivera para poder solventar sus problemas con Hacienda es poner a la venta todas las propiedades que tiene en su haber, entre las que se encuentran su casa en la aldea de El Rocío y la popular finca de Cantora.

Exterior de Cantora / Gtres

El rico patrimonio inmobiliario de Isabel Pantoja

Precisamente, Isabel Pantoja habría rechazado una oferta de 4,5 millones de euros por la venta de Cantora. Así lo puso de manifiesto Antonio Rossi, indicando no obstante que la mitad de lo obtenido por la transacción iría para su hijo, Kiko Rivera. Y es que esta finca supone la joya de la corona para la tonadillera. Ubicada en Cádiz, fue heredada por la cantante cuando falleció Paquirri. Allí, Pantoja guarda todos los recuerdos de un feliz pasado en común y de un matrimonio truncado por una cogida letal en la plaza de Pozoblanco en 1984. Tras la muerte del torero, Isabel se aferró a aquel lugar, compuesto por un total de 370 hectáreas, donde en la actualidad vive con su hermano Agustín.

Detalle interior de Cantora / Gtres

Y otra de sus propiedades más preciadas es la casa que tiene en la aldea de El Rocío, en Huelva. Adquirida por la cantante en 2001, hace solo siete años era puesta a la venta por 1 millón de euros sin haber encontrado aún comprador. La vivienda, de dos plantas y estilo rústico, fue escenario de los mejores momentos que la autora de Se me enamora el alma vivió junto al que fuera alcalde de Marbella, Julián Muñoz. La casa consta de 400 metros cuadrados y una decena de habitaciones.

Isabel Pantoja durante su etapa junto a Julián Muñoz / Gtres

Junto a estos dos inmuebles, Isabel Pantoja también es propietaria de un piso en Sevilla, valorado en más de 350.000 euros, y de un local en la capital hispalense. A ellos se une otro local en el municipio de Fuengirola, en Málaga, cuya venta, junto a las demás propiedades que posee la cantante en Andalucía, podría servir para hacer frente a la deuda que mantiene en la actualidad con el fisco español.