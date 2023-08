La actitud de Isabel Pantoja tras conocerse que reaparecerá en televisión

Isabel Pantoja vuelve a estar de actualidad pese a que prefiera mantenerse en un discreto segundo plano. En la tarde de ayer, este digital anunció en exclusiva que la tonadillera reaparecerá por todo lo alto en televisión. Lo hará en El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos, en Antena 3. Será el día 4 de septiembre, cuando la intérprete de Marinero de luces se ponga, de nuevo, frente a los focos. Visita que genera una gran expectación por el contenido de la entrevista, aunque podría no tratar ciertos temas o polémicas. No sería de extrañar, ya que no es la línea por la que suele apostar.

Isabel Pantoja durante la fiesta del Orgullo LGTB en Madrid/ Gtres

Tras dar a conocer LOOK que Isabel vuelve a la también conocida como caja mágica, ha sido vista junto a su hermano Agustín llegando en un coche privado al aeropuerto de Jerez. Una vez se ha bajado del vehículo, Isabel se ha apresurado para coger el vuelo sin responder a ninguna cuestión de los periodistas que se encontraban en el mencionado enclave. Ataviada con un conjunto rosa pastel formado por una sudadera, un pantalón a tono y unas enormes gafas de sol oscuras, la viuda de Paquirri se ha negado a hablar con los medios de comunicación.

Una de las últimas veces que se pudo ver a Isabel en la pequeña pantalla fue cuando se convirtió en participante de Supervivientes, en la edición de 2019, después también formó parte Top Star, un programa de entretenimiento musical de Telecinco. Ya durante su intervención como jurado en el mencionado formato, Isabel ya se encontraba inmersa en una mediática guerra con su hijo, Kiko Rivera.

Isabel Pantoja en Jerez / Gtres

Complicada situación personal

Después de arrasar y colgar el cartel de sold out en su visita a Latinoamérica, Isabel Pantoja continúa inmersa en una nueva gira con la que homenajeará sus cincuenta años sobre los escenarios. Además, hace unos días anunció que iba a añadir una nueva ciudad en su tour dada la alta demanda que tienen sus shows. En un principio iba a constar de tres conciertos, que se darán en Sevilla, Madrid y Barcelona, pero la cantante reveló, de manera inesperada para sus fans, una nueva fecha y destino. Finalmente, Bilbao será la cuarta ciudad en la que Isabel mostrará su arte.

Isabel Pantoja durante uno de sus conciertos / Gtres

Sin embargo, el éxito familiar de la cantante se ha visto empañado por su complicada situación familiar y el conocido distanciamiento con su hijo. Lo último que se sabe es que Isabel Pantoja visitó a Kiko Rivera cuando fue intervenido del corazón, el pasado mes de junio. Operación que, afortunadamente, fue todo un éxito. Movimiento que podría hacer que ambos entierren el hacha de guerra después de tres años sin relación. Por otro lado, su nombre también está en el ojo del huracán debido a la próxima boda de su hija Isa con Asraf Beno, que tendrá lugar en Sevilla el próximo 13 de octubre. Aunque la atención esté puesta en los novios, lo cierto es que su posible presencia genera una gran curiosidad.