Son muchas las ocasiones en las que, en los últimos meses, se ha especulado acerca de una posible ruptura sentimental entre Malú (41) y Albert Rivera (43). Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado todavía al respecto de la noticia. No al menos directamente. Pues el último movimiento de la cantante en sus redes sociales podría ser el que acabara por destapar lo que ya es un secreto a voces. El pasado miércoles, mismo día en que la intérprete de Blanco y negro sopló las velas de su cuarenta y un cumpleaños, Malú decidía cortar por lo sano y dejar de seguir al ex líder de Ciudadanos en Instagram. Un gesto que llamaba profundamente la atención de sus fans y que dejaba entrever que el vínculo entre los dos, si no fuera por la hija que tienen en común, es prácticamente cero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_)

Albert Rivera y Malú se conocieron en 2019 gracias, según público entonces la revista Semana, al cantante Alejandro Sanz (54), quien fue el encargado de presentarlos durante la fiesta para celebrar su 50 cumpleaños. «Qué suerte tenemos los españoles de contar entre nosotros con una artista y una mujer del talento, el arte, la sensibilidad y la energía de Malú», escribía Rivera sobre la cantante apenas unos días después del evento. «Nos conocimos como amigos, sin más. Luego yo rompí mi relación -con Mariona, su primera mujer-, ella estaba sola y surgió eso que piensas: esto no puede pasar. Era un lío de narices. Un político y una artista (…) todo el mundo hablando. Pero se pudo», confesó más tarde el abogado en una entrevista que concedió al programa Mi casa es la tuya, con Bertín Osborne.

Lo que vino después fue un total blindaje por parte de la pareja, que prefirió hermetizar su amor pese a que pronto empezara a trascender información acerca de sus viajes y planes juntos. La primera vez que ambos fueron fotografiados juntos fue seis meses después de que comenzaran su relación y cuatro desde que se hiciera pública. Los dos fueron captados en compañía del otro en un centro comercial a las afueras de Madrid, cercano a los domicilios de ambos, en la zona de Pozuelo de Alarcón, según contó la periodista Patricia López Aguado, autora de las imágenes.

Apenas un años más tarde, el 6 de junio de 2020, Malú dio a luz a su primera hija con el que fuera diputado del Parlamento de Cataluña de 2006 a 2015 y diputado en las Cortes Generales durante las XI, XII y XIII legislaturas, en una suite del Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles, Lucía. Fue la propia Malú quien lo anunció en su cuenta en la ya mencionada anteriormente red social. «Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo», escribió la cantante.

Los rumores de crisis entre la pareja han sido recurrentes desde entonces. Pues, pese a que el pasado verano, en medio de intensos rumores de crisis, se publicaran unas imágenes de ambos con su hija y luego unas de los dos durante una escapada a Cádiz, que zanjaron los comentarios; lo cierto es que, que Malú hiciera balance del año 2022 en sus redes sociales sin mencionar a Rivera fue un hecho que alertó (y mucho) a los fieles seguidores de la pareja. «Tengo una hija sana y feliz, la oportunidad de expresarme con mi música para todo el mundo que me quiera escuchar, amigos que me quieren y a los que quiero y una familia increíble a la que resumo mejor llamando tribu», publicó la artista.

Asimismo, otra de las cosas que ha llamado poderosamente la atención en los últimos meses es que Albert Rivera no estuviera presente en uno de los conciertos más importantes de la artista en su regreso a los escenarios, el pasado 21 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria, tras posponer varias de sus actuaciones debido a sus problemas de disfonía; así como la ausencia de Albert Rivera en la escapada de Malú a Cádiz para celebrar el Carnaval.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_)

Mientras su pareja disfrutaba en familia a más de 600 kilómetros, por su parte, el expolítico se dejó ver en un concierto en Madrid, según desveló el programa Socialité de Telecinco.