Katy Perry y Justin Trudeau ya no se esconden. La cantante y el que fuera primer ministro de Canadá han despejado los rumores que venían sucediéndose desde hace ya varias semanas y han confirmado su romance. Lo han hecho saliendo de la mano de un conocido restaurante de París donde han disfrutado de una romántica y agradable velada para celebrar el 41.º cumpleaños de la artista.

La cita ha ocurrido en el Crazy Horse, un cabaret parisino que es reconocido por su carácter innovador y su estética vanguardista. Además, cuenta con una gran instalación lumínica que produce un juego de luces muy sofisticado y llamativo para los clientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TMZ (@tmz_tv)

Este afamado espacio está ubicado en el número 12 de la avenida George V, una de las zonas más elitistas y transitadas de la capital francesa muy próxima a la ribera del río Sena. Cerca se levantan monumentos como el puente de Aleixandre III o el Arco del Triunfo. Abierto todo el año, solo cierra sus puertas si en el interior se organiza algún tipo de evento privado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Crazy Horse Paris (@crazyhorseparis)

Tal y como se puede ver en su página web, ofrece varios packs para diferentes bolsillos. Las tarifas van desde los 185€ por persona con espectáculo y cena hasta los 420€ por usuario. En esta última oferta, el Crazy Horse invita a los comensales a visitar los entresijos del cabaret; tendrán un sitio privilegiado para admirar el show y serán agasajados con champán y aperitivos. La perfecta antesala para degustar la cena en el Restaurante Ginger —dentro del propio establecimiento—.

El look de los novios en ciernes

Para la ocasión, Katy Perry ha seleccionado un ceñido vestido rojo de finos tirantes que contaba con un vertiginoso escote que dejaba al descubierto toda su espalda. Un estilismo que acompañó con bolso y zapatos oscuros, grandes pendientes de color plata y un moño perfectamente peinado y con raya al medio.

Por su parte, Trudeau ha optado por un total look oscuro compuesto por blazer, pantalones y camiseta de cuello redondo. A la salida, los fans obsequiaron a la de Santa Bárbara con dos rosas rojas y entonaron el «Happy birthday» como homenaje en esta especial fecha. Cuando se han dirigido hacia la van que les esperaba a escasos metros de la puerta, Justin ha tenido un gesto muy caballeroso con su pareja y le ha cedido el paso en primer lugar, acariciando sutilmente su cintura.

Las fotos que desencadenaron los rumores

Hace ya semanas, las especulaciones acerca de un posible noviazgo entre ellos comenzaron a sonar fuerte tras trascender a través del Daily Mail unas imágenes en las que Justin Trudeau y Katy Perry aparecían en actitud muy cariñosa. Ambos fueron pillados en un momento inesperado en el que se profesaban gestos tiernos que vislumbraban que su relación traspasaba la amistad: abrazos cargados de simbolismo y tímidos besos en la mejilla. Esta escapada romántica sucedió a bordo de un yate en las costas de California.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daily Mail (@dailymail)

Antes de esto, ya se había relacionado al político y a la intérprete en julio cuando ambos fueron vistos paseando a un perro juntos antes de compartir una comida en el restaurante Le Violon, en Montreal. Este primer encuentro trascendido ocurrió un mes después de que Katy anunciara su divorcio con Orlando Bloom, con quien tiene una hija de 5 años, Daisy Dove.