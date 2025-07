El mundo del espectáculo y la política se han vuelto a encontrar en una escena digna de portada. Esta vez, los protagonistas son Katy Perry y Justin Trudeau, fotografiados durante una cena íntima en el elegante restaurante Le Violon de Montreal. La cantante californiana, que se encuentra en plena gira internacional con The Lifetimes Tour, y el ex primer ministro canadiense, apartado del foco político desde su salida del cargo en marzo, compartieron una velada que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre una posible nueva conexión personal entre ambas figuras.

La cita tuvo lugar el pasado lunes, en medio de fuertes medidas de seguridad. Fuentes cercanas al establecimiento aseguran que el ambiente era relajado, cargado de risas, cócteles y langosta compartida. Aunque no hubo gestos románticos explícitos, los testigos hablan de una evidente complicidad. «Hacían buena pareja», comentó un comensal, según recoge TMZ, medio que ha publicado las imágenes del encuentro. Los dos se mostraron cercanos y cómplices durante toda la cena, incluso entrando juntos a la cocina al finalizar para agradecer personalmente al personal del restaurante, un gesto que algunos califican como «entrañable».

⚡️ EXCLUSIVE: Katy Perry and Justin Trudeau were seen on a dinner date in Montreal https://t.co/rTiA6ggs2m pic.twitter.com/1ALsHga6st

— TMZ (@TMZ) July 29, 2025