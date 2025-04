El actor y comediante británico Russell Brand ha sido formalmente acusado por la Policía Metropolitana de Londres de varios delitos de naturaleza sexual, incluyendo violación y agresión sexual contra cuatro mujeres. Estos presuntos incidentes habrían ocurrido entre 1999 y 2005 en distintas localidades del Reino Unido, como Bournemouth y Westminster. La Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service) ha autorizado la presentación de estos cargos tras revisar las pruebas recopiladas durante la investigación. Brand está citado para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 2 de mayo de 2025.

Las acusaciones contra Russell Brand se hicieron públicas por primera vez en septiembre de 2023 tras una investigación periodística realizada por el programa Dispatches de Channel 4 y el periódico The Sunday Times. Esta investigación presentó testimonios de varias mujeres que denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte del actor. La revelación de estas denuncias provocó un gran impacto mediático y llevó a la apertura de una investigación formal por parte de la Policía Metropolitana. Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía concluyó que existía suficiente evidencia para presentar cargos en su contra.

El actor y cómico Russell Brand por las calles de California. (Foto: Gtres)

Entre los delitos que se le imputan, se incluyen un cargo de violación en 1999, un cargo de agresión sexual en 2001, un cargo de violación oral y agresión sexual en 2004 y un cargo adicional de agresión sexual entre 2004 y 2005. Las víctimas han brindado sus testimonios ante las autoridades y están recibiendo apoyo especializado para afrontar el proceso judicial. Las fuerzas de seguridad han instado a cualquier otra persona que posea información relevante a comunicarse con la Policía.

Russell Brand, de 49 años, ha negado categóricamente todas las acusaciones, asegurando que todas sus relaciones han sido «absolutamente consentidas». En un video publicado en sus redes sociales poco después de que las denuncias se hicieran públicas, el actor afirmó que las acusaciones forman parte de un «ataque coordinado» en su contra. Su equipo legal ha insistido en su inocencia y ha manifestado que Brand está dispuesto a cooperar con las autoridades en el proceso judicial.

La repercusión de estas denuncias ha sido considerable. Varias organizaciones mediáticas, incluyendo la BBC y Channel 4, han iniciado investigaciones internas sobre la conducta de Brand durante su tiempo en estas empresas. Asimismo, ha perdido el apoyo de su agencia de representación y de diversas organizaciones con las que colaboraba. La cancelación de proyectos futuros y la interrupción de sus actividades profesionales han marcado un cambio radical en su carrera.

Russell Brand se hizo famoso a principios de los años 2000 como presentador de televisión y radio en el Reino Unido. Posteriormente, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en películas como Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek. También es conocido por su matrimonio con la cantante Katy Perry entre 2010 y 2012. En los últimos años, Brand se ha dedicado a la creación de contenido en plataformas digitales, abordando temas de bienestar, espiritualidad y teorías de conspiración.