Desde que Elsa Pataky (46) conociera, casi por casualidad, a Chris Hemsworth (39) en 2009, después de que la profesora de dicción de la española le organizara una cita a ciegas con el australiano, la pareja ha vivido una historia de amor propia de Hollywood, y al nivel de Ryan Reynolds (46) y Blake Lively (35). Son muchos los que quieren saber cuál es el secreto de ese “paraíso continuo”. Y es que, aunque ambos han confesado que su relación “no es una cama de rosas” y que “los matrimonios se construyen paso a paso”, el suyo parece que ha ido a pasos agigantados, y sin frenos. Tanto, que solo un año después de conocerse, la pareja se daba el Sí, quiero en una playa de Indonesia para sorpresa de sus miles de seguidores y del showbiz.

Sin embargo, el idílico romance se ha visto ahora ensombrecido por el estado de salud del actor. A punto de cumplir 13 años de matrimonio, con tres hijos en común -India Rose (10), Tristán y Sasha (8)-, y una vida de lujo en una mansión frente al mar en Byron Bay, un municipio costero del estado de Nueva Gales del Sur, en el sureste de Australia, la pareja, convertida en una de las más mediáticas y consolidadas de la alfombra roja y el distrito de la ciudad de Los Ángeles, se enfrenta a su momento más delicado después de que hace apenas unos días, Hemsworth revelara una preocupante noticia sobre su estado de salud que hacía saltar todas las alarmas. El actor anunciaba a mediados de noviembre que, tras un estudio médico, le habían encontrado que tiene predisposición genética a padecer Alzheimer de manera prematura. Algo que caía como un jarro de agua fría en la familia y obligaba al protagonista de la saga Thor a alejarse de la gran pantalla y tomarse un respiro en la interpretación. El actor australiano tiene actualmente dos proyectos pendientes y ya filmados: Tyler Rake 2 y Furiosa, la película precuela de Mad Max: furia en la carretera.

Según ha contado el propio Chris, su abuelo padece esa enfermedad y ser él mismo portador de dos copias del gen AP034, uno por parte de madre y otra de padre, le hace tener “entre ocho y diez más probabilidades” de contraer Alzheimer, la enfermedad que se caracteriza por el deterioro progresivo de las condiciones mentales de quien la padece. “Todo lo que está pasando abrió en mí el deseo de tomarme un tiempo libro. Ahora, apenas termine a finales de esta semana la gira de promoción de Sin límites, me iré a casa y tendré una buena cantidad de tiempo libre para simplificar mi vida. Quiero estar con los niños, quiero estar con mi esposa”, dijo Hemsworth en una entrevista para Vanity Fair.

Pero en medio de esa pausa, el actor ha recibido un premio de la Academia de Cine Australiano, un reconocimiento especial a los logros profesionales de su trayectoria el pasado año. Así, Chris reaparecía el pasado 6 de diciembre junto a la actriz y modelo española en el acto de entrega de unos premios que le otorgó su gran amigo y también actor, Rusell Crowe (58), con quien protagonizó Thor: Love and Thunder. «Es un gran honor aceptar el Premio AACTA Trail blazer esta noche de manos de alguien a quien siempre he admirado y que también ha allanado el camino para muchos de nosotros en el extranjero», dijo el actor sobre el escenario.

Seguido, el intérprete de Marvel habló sobre su reciente diagnóstico. «Hacer un episodio sobre la muerte y enfrentar tu propia mortalidad me hizo decir: Oh Dios, todavía no estoy listo para irme. Quiero sentarme y estar en este espacio con una mayor sensación de quietud y gratitud», explicó.

Unas palabras para las que Elsa Pataky se mostró muy emocionada desde la primera fila del patio de butacas, acompañada de los padres de Chris, Craig y Leonie, que también acudieron al acto. La madrileña no perdió la ocasión de mostrar su afecto y cariño a su marido, afianzando una vez más su relación en público. Tras la ceremonia, la pareja posó frente a las cámaras. Para la ocasión, Elsa escogió un vestido rojo con escote corazón y una abertura lateral.