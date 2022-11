Chris Hemsworth se retira temporalmente del cine

Hace apenas unos días, se estrenó la docuserie Sin límites de Disney+ liderada por Chris Hemsworth. Un proyecto profesional que, lejos de ser un éxito absoluto, ha sido la pieza que ha cambiado por completo la vida del actor. Durante su rodaje, el australiano descubrió que tenía una predisposición genética a acabar padeciendo Alzheimer que le ha llevado a tomar la decisión de retirarse de forma temporal del cine.

Esta nueva producción trata sobre cómo hacer retroceder el declive natural que viene con el tiempo y el envejecimiento, por lo que el marido de Elsa Pataky se sometió a una serie de pruebas genéticas para ver qué le depararía el futuro. Lo que no se esperaba es que gracias a ello descubriría su “mayor temor”. El estudio realizado tuvo como resultado que su ADN se compone de dos copias del gen APOE4, una de su madre y otra de su padre, algo que indica que tiene un alto riesgo de padecer Alzheimer. Y es que, aunque una de cada cuatro personas porta una sola copia del gen, tan solo del 2% al 3% de la población tiene ambas.

A pesar de la dureza de la situación, Hemsworth habla del hallazgo como una bendición, porque gracias a saberlo ha podido empezar a controlar el riesgo, mantener la salud física y mental y evitar el desarrollo del trastorno, tal y como ha confesado a Vanity Fair. “Si no tuviera esta información, no habría hecho ciertos cambios. Me siento agradecido de tener ahora las herramientas para prepararme para lo que pueda venir con respecto a este tema”, se ha sincerado para la revista.

Y es que, además de que este programa le ha cambiado la vida, también le ha hecho ver que necesita hacer un parón en su trayectoria profesional y centrarse en su familia. “Realmente provocó algo en mí que quería tomarme un tiempo libre. Y, desde que terminamos el programa, he estado completando las cosas para las que ya estaba contratado. Ahora, cuando termina esta gira esta semana, me iré a casa y tendré una buena cantidad de tiempo libre y simplemente simplificaré. Estar con los niños, estar con mi esposa”, ha explicado. Una experiencia que también le ha hecho reflexionar sobre la muerte y el paso del tiempo: “Hacer un episodio sobre la muerte y enfrentar tu propia mortalidad me hizo decir: ‘Oh, Dios, todavía no estoy listo para irme’. Y luego empiezas a hablar de los niños y la familia y dices: ‘Oh, Dios mío, están envejeciendo, están creciendo y sigo abofeteando otra película encima de otra película’”.

El actor ha reconocido a la revista que Disney le ofreció la posibilidad de dejar su diagnóstico fuera del documental, pero que él creyó oportuno mantenerlo por un motivo: “Si esto es un motivador para que la gente se cuide mejor y además entienda que hay medidas que puedes tomar, entonces fantástico”. Eso sí, Thor en la ficción ha aclarado que este no es el final de su carrera, solo un punto y seguido: “No es que haya entregado mi renuncia (…) Voy a recargar ahora y simplemente no estar tan concentrado en el futuro”. Y es que, aunque su pasión es actuar, lo cierto es que ya no tiene la urgencia ni la ansiedad de estar frente a las cámaras.