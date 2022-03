La reconocida actriz Carme Elías ha anunciado públicamente que padece alzhéimer, un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar. Ha sido durante la ceremonia de clausura del festival de cine Brain Film Fest donde, la veterana actriz, ha anunciado tan difícil noticia. “Soy el testimonio de una enfermedad que no tiene marcha atrás, aún. Que no tiene cura paliativa, aún. Que te encierra en casa. Que no tiene esperanza de recuperación, aún. Que te roba el ser. Que significa un después desconocido en la vida de quien la sufre”, así se ha presentado al recoger el Premio Especial otorgado en el festival, que está dedicado a explorar las capacidades y límites del cerebro humano.

Como ha publicado Lecturas, la intérprete de Anillos de oro comenzó a notar los síntomas de la enfermedad hace ya cinco años, mientras rodaba la película Quien te cantará, de Carlos Vermut. Sin embargo, no le dio importancia y fue tiempo después cuando se dio cuenta de que algo estaba pasando: “Yo tengo un papel puntual en la película, pero empezaba mis textos y no podía seguir. Pensaba que era por el cansancio, que mi memoria fallaba. Después empecé a rechazar contratos porque no me sentía capacitada, por lo menos para hacer cine. Al final llegó el dictamen. Una persona me dijo: esto que te pasa tiene un nombre y es alzhéimer”.

Tras recibir el galardón por su trayectoria, la veterana ha desvelado que permitirá el rodaje de un documental sobre la evolución de su enfermedad. “Quizá ayude a personas que se encuentren en esta misma situación”, ha explicado a la prensa. Sin duda, la decisión que más le ha costado tomar ha sido la de hacer pública su dolencia, pues le aterroriza la idea de que, a partir de este momento, todo el mundo la tache por ello. “De repente, piensas que a partir de ahora te señalarán por la calle. Pero espero que sea útil para la enfermedad. Y creo que será muy hermoso. Pensé: ¿por qué no dejar un documento de mi paso por todo este proceso? Al mismo tiempo, así tengo la oportunidad de estar en lo que siempre he amado, que es mi profesión”, se ha sincerado.

Su vía de escape en estos momentos es escribir sobre lo que le pasa, contar cómo está afrontando su enfermedad y cómo lleva su día a día. “Estoy escribiendo mucho, sobre lo que me pasa cada día, lo que siento, pensamientos que me surgen alrededor de todo esto… Pero no en plan drama, ¿eh? No es ni comedia ni tragedia. No sé bien qué es lo que es, pero me ayuda a desahogarme”, ha admitido a las cámaras. La que fuera ganadora al Goya a mejor actriz por su papel en Camino se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, pero ha decidido hacer frente a la enfermedad. “Me ha tocado a mí. Es el túnel del horror. Estoy preparada para lo que venga, pero al mismo tiempo no estoy nada preparada. Las emociones siguen muy vivas y la conciencia también, aunque a veces me repita. Pero bueno, es fundamental mantener el sentido del humor mantenerlo. Si no, te mueres”, ha zanjado Carme.

Actualmente, la intérprete de Turno de oficio que, con estas declaraciones ha querido hacer visible una enfermedad, desgraciadamente, muy común en estos tiempos, también ha confesado que ha cesado su actividad laboral, aunque con un proyecto en camino: “Tenemos un documental en marcha, con el que hacemos un seguimiento del proceso, y me permite de alguna manera trabajar. Saldrán algunos textos en off, cosas esenciales y recuerdos. Cajas y cajas de mi vida artística. Quizás ayude a otras personas”, ha finalizado.