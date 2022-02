La alfombra roja de los Premios Goya 2022 se tiñe de moda española en su edición más esperada

El día más especial del cine nacional ha llegado. Será esta misma noche cuando tengan lugar los Premios Goya 2022 en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, una fecha de lo más especial que servirá también como broche de oro al Año Berlanga, la conmemoración del centenario del nacimiento del director valenciano Luis García Berlanga. Además de ser muy esperada por todos los cinéfilos, esta trigésimo sexta edición de la ceremonia cuenta con una novedad muy especial: una “vuelta a la normalidad” muy deseada tanto por fans como por los allí presentes, ya que durante el año pasado el evento estuvo claramente marcado por la pandemia.

Esto quiere decir que en esta ocasión, la alfombra roja ha llegado a la capital de la Comunidad Valenciana pisando más fuerte que de costumbre. Después de un 2021 que pasó bastante desapercibido, las ganas y la expectación giraban en torno al 2022, motivo por el cual muchos rostros conocidos han querido sacar sus mejores galas con el objetivo de sorprender a la audiencia y posar con su mejor sonrisa en el tradicional photocall de los Premios Goya.

Ha sido poco más tarde de las 18:15 horas cuando algunos actores y actrices ya se han dejado ver por la alfombra roja de la gala en un intento por que su presencia no pasara inadvertida. La gala de la Academia de Cine española fue inaugurada con la llegada de Cristina Castaño, Jedet y Belén López, habiendo apostado todo al color negro que apunta a ser uno de los más reclamados de la tarde y la noche. Pero como no podía ser de otra manera, desde ese momento no dejaron de desfilar por el photocall artistas de nuestro país que nos han dado tanto buenas ideas de outfits, como otras no tan acertadas.

El premio a las mejor vestidas de la alfombra roja es para…

La gala apuntaba fuerte desde el primer minuto del photocall con la llegada de Cristina Castaño. La intérprete ha dado el pistoletazo de salida a los Goya 2022 como una de las mejor vestidas gracias a un diseño negro de transparencias con una capa que conseguía cubrir sus hombros. Además, la actriz se ha decantado por un corsé, una de las elecciones más reclamadas de los últimos meses.

En elaboración