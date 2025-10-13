El beso de película de Katy Perry y Justin Trudeau que confirma su relación

Desde que salió a la luz su ruptura con Orlando Bloom, Katy Perry no ha vuelto a ser relacionada con ningún otro hombre. Hasta ahora. Que la cantante ha sido fotografiada junto a Justin Trudeau fundiéndose en un romántico beso que ha dejado más que claro que su corazón vuelve a tener dueño.

En el reportaje publicado por un conocido tabloide inglés (el cual no ha tardado en dar la vuelta a la red), aparece la artista junto al ex político canadiense mencionado en la cubierta de un yate aparcado frente a la costa de Santa Bárbara, California. Allí, lejos de esconderse, decidieron dar rienda suelta a su amor, olvidándose de que cualquier turista podía captar la romántica escena, algo que finalmente ha ocurrido. Katy Perry lucía un bañador oscuro que resaltaba su figura, mientras que él optaba por unos vaqueros largos, el torso descubierto y unas gafas de sol que dificultaban que se le reconociera fácilmente.

katy perry and justin trudeau making out omfg orlando bloom is crying for sure pic.twitter.com/wgyXdOkYuu — . (@likeathornrose) October 11, 2025

Cabe destacar que, aunque estas imágenes se han convertido en la prueba definitiva de que existe algo más que una amistad entre los mencionados, lo cierto es que las conjeturas sobre un posible romance comenzaron el pasado verano. Y es que fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon, un exclusivo local gastronómico ubicado en Montreal, Canadá. Según informó por aquel entonces TMZ, el digital encargado de sacar a la luz esta cita, se mostraron muy cómplices durante toda la velada, algo que despertó numerosos rumores que, con el paso del tiempo, han terminado siendo ciertos.

De esta manera, parece que Katy Perry ha conseguido rehacer su vida sentimental tras su ruptura con Orlando Bloom. La intérprete de Roar comenzó una relación con el actor en 2016, convirtiéndose con el tiempo en una de las parejas más seguidas y queridas del panorama internacional. Sin embargo, tras casi diez años de relación, una hija en común y hasta planes de boda, el pasado mes de junio dejaron sorprendidos a propios y extraños al anunciar su separación. Por su parte, Justin Trudeau también acaba de protagonizar una sonada ruptura con la periodista Sophie Grégoire, con quien estuvo casi dos décadas y tiene tres hijos en común. Su historia de amor, mediática y muy admirada por el pueblo, parecía muy sólida, por lo que su distanciamiento también generó un gran revuelo.

Katy Perry y Orlando Bloom. (Foto: Gtres)

Sin embargo, más allá de los motivos que haya detrás de ambas separaciones, el destino parece haber querido cruzar sus caminos. De hecho, el último material gráfico que ha trascendido de ellos deja entrever que existe una complicidad que va más allá de la amistad, algo que pone de manifiesto que han sido capaces de dejar atrás el pasado para apostar por un nuevo presente juntos. No obstante, hasta ahora, ninguno de los dos ha querido dar declaraciones al respecto.