Vikika Costa revela la ‘cara b’ de su deseado embarazo

Vikika Costa está de enhorabuena. La entrenadora está disfrutando de los primeros meses de embarazo junto a su marido, Javier Menéndez. A pesar de que está muy feliz con esta noticia, ella misma ha revelado que el proceso para quedarse embarazada no ha sido sencillo. «Por primera vez me quedo sin palabras para compartiros el secreto que hemos guardado en los últimos 3 meses. Las emociones son tan fuertes, que no encuentro suficientes adjetivos para resumir lo que hemos vivido hasta ahora, y todo lo que está por llegar», ha escrito en sus redes sociales

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VIKIKA ✨ (@vikikacosta)

La creadora de contenido sobre fitness ha compartido con sus seguidores algunos detalles sobre cómo está viviendo esta etapa. Vikika ha confesado que no ha sido nada fácil, de hecho, ha pasado por un doloroso proceso que ha querido compartir ahora con sus followers.

Tal como ella misma ha contado en un vídeo en el que habla directamente a sus fans, su primer positivo llegó hace medio año. Sin embargo, tras algunas semanas de incertidumbre volvió a sangrar, lo que descartó el embarazo y fue todo un chasco para ella y su pareja. De hecho, a pesar de los intentos de ambos, no conseguía quedarse embarazada. Hasta ahora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VIKIKA ✨ (@vikikacosta)

Vikika ha querido contar cómo se siente y cómo está viviendo estas semanas después de confirmarse por fin el positivo. La gurú del fitness se está preparando a conciencia para la llegada de su bebé y no duda en hacer públicos detalles de su rutina o los cuidados que se está dedicando. Es probable que, a lo largo de los próximos meses ella misma siga publicando posts con la dieta que está llevando o series de ejercicios que son compatibles con el embarazo y que seguro que son de ayuda para muchas mujeres que tienen dificultades para compatibilizar su estado con el deporte y cuidarse desde las primeras semanas. Y es que el ejercicio puede ser muy beneficioso tanto para la madre como para el feto, pero es importante hacerlo de manera adecuada y ponerse en manos de profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VIKIKA ✨ (@vikikacosta)

El testimonio de la entrenadora es importante para todas aquellas mujeres que han tenido o están teniendo problemas para quedarse embarazadas. Unas declaraciones que animan a no perder la esperanza y a seguir intentándolo si ese es nuestro verdadero deseo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Menendez (@javiermenendeza)

Han sido muchas las personas que no han dudado en felicitar a la influencer y a su pareja por esta feliz noticia y han aprovechado para desearles lo mejor en la gran aventura de convertirse en padres por primera vez. A pesar de que todavía no han confirmado si esperan una niña o un niño, se espera que puedan hacerlo pronto, y quizás comentar si su intención es seguir ampliando la familia más adelante.