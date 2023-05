Melani Olivares y su embarazo de alguien «que no sabía quién era»

Melani Olivares, una de las actrices más reconocidas de nuestro país gracias a su papel en Aída, ha utilizado el ‘renovarse o morir’ como lema de vida, motivo por el que ha lanzado su primer libro, Momento Re. Un proyecto literario en el que habla de las cosas que «políticamente son incorrectas». Y para presentar el que considera su nuevo hijo, se ha sentado en La Roca para mencionar las palabras más sinceras a las que se refiere en la obra y algunas de las decisiones que ha ido tomando a lo largo del camino (y que le han hecho ser quien a día de hoy es).

Y, entre confesiones, ha hablado de uno de los momentos más duros a lo que ha tenido que enfrentarse. Su deseo de ser madre la llevó a iniciar los trámites de adopción y viajar hasta Etiopía para conocer a su primer amor: su hija. Pero justo antes de embarcarse en la aventura, se quedó embarazada «de alguien que no sabía quién era». Un giro de 180 grados que nunca se imaginó y que le hizo replantearse la situación. Finalmente decidió no seguir adelante con el embarazo y abortó, retomando los planes de la adopción. «La decisión que tomé a partir de eso es algo con lo que se puede abrir debate, pero yo en ese momento no lo viví así. Yo lo viví como: ‘Yo es lo que quiero. Yo tengo a mi hija que me voy el martes a buscarla, ¿qué hago yo con esto?’», se ha sincerado frente a Nuria Roca. La balanza se tornó a favor de ir en busca de su hija Martina y olvidarse de experimentar la maternidad por primera vez de forma natural: «¿Esto que tengo aquí es mi bebé? No, mi bebé es esa. Y es ahí donde quiero ir. Quiero ir a recogerla y es mi hija. Yo ya estoy emocionada con eso».

Melani Olivares no tiene problema en hablar de temas tan controvertidos como el aborto o la adopción y, aunque su situación pueda generar controversia en la sociedad, ella lo decidió así y no se arrepiente: «Yo ya tengo una hija. ¿Es eso una decisión buena o mala? Las decisiones no son buenas o malas, son según las circunstancias, y eso te hace crecer». Tiempo después, concretamente en 2012, nació su hija Manuela (fruto de su relación con Javier Rojas) y en 2017 su hijo Lucho (con Gorka González).

Y es que, si algo ha querido ser siempre la actriz, eso ha sido madre. Como ya explicó hace unos años en Shangay, desde pequeña se propuso ese sueño y, pese a no tener pareja en ese momento, quiso ser madre por otra vía, iniciando así el proceso de adopción. Pero la que fuera Paz Bermejo en Aída no lo ha tenido fácil para conseguir su propósito. Tal y como ella mmisma reveló en 2021, recién cumplida la mayoría de edad tuvo un aborto a los siete meses de embarazo, fruto de una relación con un hombre de 32 años. En la actualidad, se desconoce si Olivares vuelve a estar ilusionada, lo que sí ha dejado claro es que no quiere una pareja convencional, declarándose públicamente «bisexual y poliamorosa».