Guerra socialista en Castilla-La Mancha: tilín, Tolón y la casa sin barrer

Hace unos días, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, denunció las irregularidades cometidas por el equipo de Pedro Sánchez en las primarias que le catapultaron a la secretaría general del PSOE en 2017, unas palabras que provocaron la respuesta inmediata de la muy sanchista delegada del Gobierno en esa comunidad, Milagros Tolón, que salió en tromba a dar la cara por su jefe pidiéndole explicaciones y una rectificación a la consejera del presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Pues bien, la encolerizada respuesta de Tolón y el apoyo de Page a su consejera pueden resumirse en tilín, Tolón y más ruido que nueces. El PSOE de Castilla-La Mancha se desangra y, entre unos y otros, la casa sin barrer.

Aquello es un guirigay. Page amaga, pero no pega, y Sánchez tira de Tolón para marcar territorio en una región en los que a los que no les hace tilín Sánchez, empezando por Page, se les va la fuerza por la boca, pero tragan. La bronca en el socialismo es cada vez mayor, pero a la hora de la verdad todo se reduce a fuego pirotécnico. Y así llevamos dos años. La brecha entre el «sanchismo» y la organización que lidera Page es tan manifiesta como la clara superioridad de los seguidores del presidente castellano-manchego en esta federación socialista, pero esa superioridad no se traduce en nada o casi nada, porque los mismos que ponen a Pedro Sánchez a caldo, luego no son capaces de ir más allá. Da toda la sensación de que hemos llegado a un punto en que Page y Sánchez se sienten cómodos, el primero atizando y el segundo dejándose atizar, como si estuviéramos en uno de esos combates de boxeo amañados. Puro tongo. Y, mientras, los problemas de los castellanomanchegos pasan a un segundo plano, silenciados por los gritos provenientes del patio socialista. Tilín, Tolón. Menudo follón.