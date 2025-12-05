Un terremoto de magnitud 4,2 sacude Málaga: los municipios donde más se ha notado

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado durante la mañana de este viernes, 5 de diciembre, un terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Málaga, cerca de la localidad de Fuengirola. El epicentro se ha localizado apenas a 1 kilómetro de la ciudad, a varios kilómetros de profundidad, y se trata del temblor más intenso de los últimos seis meses en la zona.

Según las primeras valoraciones, la sacudida pudo percibirse con claridad en municipios cercanos como Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande, aunque no se han reportado daños personales ni materiales graves. Tampoco se descarta que se haya sentido en otras localidades del área metropolitana de Málaga, generando preocupación entre los vecinos.

Un terremoto breve pero intenso

En el vídeo publicado en las redes del IGN se observa cómo algunos ciudadanos describen la sacudida como «breve, pero intensa», con objetos moviéndose en el interior de los hogares. Este tipo de registros son esenciales para que las autoridades puedan determinar la intensidad real del terremoto y la extensión de su impacto. Para ello, el IGN pone a disposición de los ciudadanos un cuestionario macrosísmico, una herramienta histórica que permite a los afectados informar sobre cómo percibieron el temblor. Los participantes pueden indicar qué estaban haciendo en el momento, si estaban dormidos o despiertos, su reacción ante el movimiento y si los objetos se movieron o cayeron al suelo.

Esta práctica tiene una tradición que se remonta al siglo XVIII, cuando Fernando VI implantó un cuestionario similar tras el devastador terremoto de Lisboa en 1755, que causó cerca de 100.000 víctimas en toda la Península. Desde entonces, el formato ha evolucionado hasta convertirse en un instrumento clave para evaluar la intensidad de los seísmos y alertar a la población sobre posibles riesgos y daños.

Más de cinco terremotos en el último mes

Aunque la zona ha estado relativamente tranquila durante la última semana, en el último mes se han registrado cinco terremotos de distinta intensidad en las inmediaciones de Málaga. Este último temblor supera al acontecido el 18 de octubre, que alcanzó una magnitud de 3,2, consolidándose como el más relevante en términos de fuerza en los últimos seis meses.

Por el momento, los equipos de emergencia, incluidos Bomberos y Protección Civil, mantienen la vigilancia y coordinación en la zona, aunque no se han producido incidencias que requieran intervenciones urgentes. Los ciudadanos afectados pueden colaborar rellenando el cuestionario del IGN, contribuyendo así a una mejor comprensión de la actividad sísmica en Málaga y permitiendo a las autoridades ajustar sus protocolos de prevención y alerta.