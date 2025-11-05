Brujas-Barcelona: trámite en Bélgica para encarar la fase liga

El Barcelona visita este miércoles (21:00 horas) el mítico Jan Breydel de Bélgica para enfrentarse al Brujas en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto de Hansi Flick busca su tercera victoria europea en tres partidos en un encuentro que debería ser un trámite vista la diferencia de calidad entre ambos equipos. El cuadro blaugrana recuperó algunas sensaciones en su juego el pasado fin de semana en Liga y no quieren confiarse para mantenerlas en Europa.

Ya está olvidado el Clásico para el Barcelona. O eso parece. Tras la cómoda victoria al Elche, los de Flick deben mantener este ritmo contra el Brujas en Champions. Busca el cuadro azulgrana su tercera victoria en esta fase liga. Ya ganaron al Newcastle y Olympiacos, y solamente perdieron ante el PSG.

Un equipo culé que mantiene las mismas bajas para este partido de Champions. Joan García, Ter Stegen, Gavi, Raphinha, Christensen y Pedri no han viajado a Bélgica para este partido. El resto están todos disponibles. Lewandowski y Olmo apuntan a volver incluso a un once inicial en el que podría descansar Lamine Yamal.

Será la tercera vez en su historia que el Barcelona se enfrenta al Brujas en la Liga de Campeones. En los dos partidos previos de la fase de grupos de la temporada 2002-03, el conjunto azulgrana ganó en el Camp Nou (3-2) y 0-1 en Brujas, en un partido que significó el debut oficial de Andrés Iniesta con el primer equipo.

El Brujas, que actualmente ocupa el segundo puesto en la liga belga, llega al partido de Champions tras haber ganado 2-1 al FCV Dender, farolillo rojo de la Jupiler Pro League. Como el Barça, el equipo belga llega al choque sin su portero titular, Simon Mignolet, que se lesionó el pasado 18 de septiembre contra el Mónaco, en la primera jornada de Champions. También son baja el defensa neerlandés Bjorn Meijer y el delantero con pasado azulgrana Ludovit Reis.

El conjunto belga, que perdió 4-0 contra Bayern en la anterior jornada europea, cayó por la mínima frente a la Atalanta (2-1) y se estrenó con una goleada ante el Mónaco (4-1), cuenta con un equipo en el que destacan jóvenes talentos como el extremo griego Christos Tzolis, el central ecuatoriano Joel Ordóñez y el pivote serbio Aleksandar Stankovic.

Alineaciones posibles de Brujas y Barcelona

Brujas: Nordin Jackers; Kyriane Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Romeo Vermant, Christos Tzolis; y Nicoló Tresoldi.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Dani Olmo; Ferran Torres, Rashford, Lewandowski.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

Estadio: Jan Breydel.