Por qué no juega Vinicius el partido del Real Madrid contra el Oviedo en Liga

La suplencia de Vinicius es la gran novedad del revolucionario once de Xabi Alonso para el partido del Real Madrid contra el Oviedo en la segunda jornada de Liga. El brasileño nunca había sido suplente desde que el ex centrocampista entrena al equipo blanco y este domingo comenzará viendo desde el banquillo el regreso de los merengues al estadio Carlos Tartiere 24 años después en Primera División.

Su sustituto es Rodrygo tras un verano lleno de rumores sobre su marcha y no jugar un sólo minuto ante Osasuna el pasado martes en el Santiago Bernabéu. El brasileño, además, vuelve a la banda izquierda, su posición natural, mientras que en la derecha estará Franco Mastantuono, que estrena titularidad con el Real Madrid. En el centro del ataque, el Pichichi Kylian Mbappé.

Vinicius había sido titular en los siete partidos oficiales de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y también en el único amistoso de la pretemporada contra el Tirol en Austria. Sin embargo, el técnico tolosarra ha decidido quitarle del once en Oviedo y apostar por la entrada de Rodrygo, que se quedó sin minutos en el Bernabéu y viendo como salían al campo antes que él Brahim Díaz, Mastantuono y Gonzalo.

Vinicius jugó un total de 58 partidos la pasada temporada, en los que marcó 22 goles y repartió 16 asistencias. Aunque sus números no fueron malos, el bajonazo de rendimiento respecto a la anterior fue considerable, ya que muchos ya le daban como Balón de Oro. No fue él, sino Rodri Hernández quien fue nombrado mejor jugador del año y eso le mermó en exceso mentalmente, hasta el punto de que a día de hoy su renovación con el club blanco se ha enfriado.

Vinicius, primera vez suplente con Xabi

Por su parte, Xabi Alonso sólo le había concedido una titularidad a Rodrygo. Fue en su primer partido como entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes contra el Al Hilal y lo quitó en el 65′. Desde entonces, sólo ha jugado 28 minutos más y también fueron en el torneo de Estados Unidos en el tercer choque de la fase de grupos ante el Salzburgo, con el conjunto blanco ya clasificado para octavos de final.

En las eliminatorias, ni una sóla participación, ni tampoco el pasado martes en el Bernabéu en la victoria por la mínima frente a los rojillos. Ahora tiene una nueva oportunidad para reivindicarse en el campo de un recién ascendido, mientras que Vinicius esperará la suya desde el banquillo tras la primera vez que Xabi Alonso ha decidido sentarle. El once del Real Madrid es el siguiente: Courtois, Carvajal, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.