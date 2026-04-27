La carrera que cursará Leonor en la Carlos III tiene profesores de Podemos, Más Madrid y el diario de Escolar

La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a partir del próximo curso tras completar sus tres años de formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, según anunciaron este lunes los Reyes Felipe VI y Letizia en un comunicado. La Carlos III presenta este grado con el objetivo de «formar especialistas y profesionales preparados para comprender y analizar la política en toda su complejidad, con rigor y profundidad». En su claustro de profesores, entre otros, figuran analistas políticos mediáticos, dirigentes políticos de Más Madrid, asesores de Podemos y docentes abiertamente críticos con la Monarquía.

Socialistas y republicanos

El último listado de profesores fue actualizado el año pasado. Si se mantienen esos docentes, la Princesa de Asturias recibirá clases de Jediael Álvarez de Dompablo, quien actualmente es asesor en el Ministerio de Igualdad. En 2025, asumió la Secretaría de Calidad Democrática y Buen Gobierno del PSOE de Madrid. Fue además dirigente de las Juventudes Socialistas. En 2017, presentó una enmienda en el 39 Congreso del PSOE que pedía convocar un referéndum para instaurar la Tercera República.

La propuesta provocó una negociación de alto nivel en el PSOE para evitar que prosperase. «El proyecto de futuro para España es avanzar hacia la Tercera República. Los socialistas trabajaremos políticamente para alcanzar la tercera República Española como un proyecto plural, democrático, social y ciudadano. Para ello, proponemos un referéndum donde el pueblo español pueda decidir su forma de Estado», se recogía en la enmienda.

Ideólogos de Podemos

En el mismo grado ejerce la docencia Rubén Juste de Ancos, sociólogo y consultor político, autor del libro IBEX 35. Una historia herética del poder en España. Juste de Ancos fue asesor de Podemos en el Congreso, a propuesta de Irene Montero, e ideólogo de una de las campañas más polémicas del partido, el Tramabús, que recorrió las calles de Madrid atacando y poniendo en la diana, entre otros, a políticos como González o Aznar, empresarios o al director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Juste de Ancos, que fue entrevistado por Pablo Iglesias en su programa Otra Vuelta de Tuerka como sociólogo de cabecera, ensalza el régimen chavista en algunos de sus artículos.

«Hugo Chávez realiza una profundización de las distintas esferas de la democratización política, social, económica o histórica desde una visión conflictiva de la realidad. En lo político hay una puesta en valor de la democracia participativa», recoge, por ejemplo, en El pueblo en movimiento: el proceso de democratización en América Latina como transformación constante.

En el claustro también figura Jorge Lago Blasco, profesor asociado de la Carlos III e igualmente vinculado a Podemos. Fue presidente de la fundación del partido, Instituto 25 de Mayo, candidato electoral del partido y miembro del área de Cultura. Este periódico publicó informaciones en las que se le atribuían cobros como asesor del régimen chavista. En su día se reveló también que el dirigente podemita era el más rico del partido, con 840.736 euros en sus cuentas bancarias y participación en trece bienes patrimoniales.

Hasta hace unos meses, entre los docentes estaba también Pablo Gómez Perpinyà, doctor en Derecho y profesor asociado, que fue portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid (2019-2021), en sustitución de Íñigo Errejón. En su biografía destaca: «Desde muy joven ha participado en diversos movimientos sociales, especialmente en el ámbito vecinal en el Colectivo 1984, las movilizaciones estudiantiles contra el Plan Bolonia y el movimiento 15M». Actualmente, ejerce la docencia en la Universidad de Extremadura.

También vinculado a Más Madrid es Felipe Llamas Sánchez, quien fue concejal de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

Críticos con la Monarquía

Sebastián Lavezzolo es otro de los profesores del grado de Políticas de la Carlos III que cursará la Princesa Leonor. Además, ha ejercido de articulista en eldiario.es. «La idea de que la Monarquía es vital para que España no se revuelva y acabe sumida en el caos quizás sea una idea fuerza promovida por las élites políticas y mediáticas, pero, sin duda, no una convicción arraigada en la ciudadanía», plasmó, por ejemplo, en el artículo ¿Monarquía de papel cuché?

‘Think tank’ de Sánchez

En el claustro también figuran sociólogos mediáticos como Pablo Simón y Lluís Orriols o el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

Ignacio Sánchez-Cuenca es otro de los nombres destacados de la Carlos III. Articulista de El País, catedrático de Sociología en esta universidad, es uno de los principales asesores de la izquierda y forma parte del «consejo científico» de la Fundación Avanza, el think tank del PSOE que preside Pedro Sánchez.

La Princesa de Asturias ha elegido finalmente la misma carrera que su hermana, la Infanta Sofía, si bien en el caso de la hija menor de los Reyes, está cursando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro privado dependiente de la Universidad de Londres y que tiene su campus en Lisboa, París y Berlín.

En el caso de la heredera al trono, se ha querido que sus estudios universitarios los realice en una universidad española, pero no se descarta que, una vez complete el grado que iniciará el próximo curso, pueda realizar un máster en el extranjero, como hizo su padre. El actual Rey cursó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington, los dos años siguientes a completar su licenciatura.

Desde la Casa del Rey han indicado que Felipe VI ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «de este nuevo periodo de la formación académica» de la Princesa de Asturias. En este caso, no ha habido coordinación con el Ejecutivo como sí fue necesaria para la formación castrense de la heredera del trono, que se organizó junto con el Ministerio de Defensa.