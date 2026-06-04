Lavado de cara exprés al barrio de Madrid que visitará el Papa: «Ahora limpian, pero el resto del año no»
El barrio madrileño de Lucero se prepara para recibir este sábado 6 de junio a las 18:00 horas al Papa León XIV. Este acontecimiento ha sacado a la luz el «lavado de cara» del Ayuntamiento para recibir al Pontífice: «Ahora limpian, pero el resto del año no». En su primera parada pastoral, Robert Francis Prevost pondrá el foco en los más vulnerables al visitar el CEDIA, un centro de acogida 24 horas para personas en situación de calle gestionado por Cáritas Diocesana. El Pontífice conocerá de primera mano la labor social del proyecto y mantendrá un encuentro cercano.
Mientras el Ayuntamiento despliega un intenso operativo de limpieza contrarreloj para engalanar la zona, los residentes denuncian que llevan sufriendo años de abandono, problemas continuos de suciedad y una creciente inseguridad en sus calles. Según señalan, es consecuencia directa de la actividad diaria de este mismo centro de atención.
Ilusión, sorpresa e indiferencia ante la llegada del Papa
A pie de calle, la expectación ante la llegada de la comitiva papal divide las opiniones de los vecinos de Lucero. Para la comunidad católica supone un hito histórico. «Estamos muy ilusionados de que venga el Papa, de que venga a conocer otras realidades eclesiales», señala una residente. En la misma línea, otra vecina aplaude el enfoque social del recorrido: «Me parece muy bien que venga a visitar a los inmigrantes y a la gente más desprotegida; es fabuloso».
Sin embargo, el fervor no es unánime. La limpieza continua del barrio hace que otros reciban la noticia con indiferencia o sorpresa. «La verdad es que a mí no me hace mucha ilusión», confiesa un vecino, mientras que otro admite haberse enterado por casualidad: «Me lo ha dicho hace dos horas un amigo». Para otros, simplemente, «es un tema que no preocupa mucho».
El «lavado de cara» del Ayuntamiento en el barrio de Lucero
Donde sí hay un consenso absoluto es en el radical cambio de limpieza que ha experimentado el barrio en las últimas semanas. El anuncio de la visita del Papa León XIV ha desencadenado un despliegue de operarios municipales, jardineros y servicios de limpieza.
La intensidad de los trabajos es tal que incluso el personal contratado reconoce el contraste. «Ya estamos casi terminando, lo estamos dejando todo muy limpito para cuando venga. Pero la verdad es que hay mucho trabajo, porque esto estaba abandonado», confiesa una jardinera municipal. «Estaba muy sucio; no habían podado. Llevo ya cinco bolsas de basura y lo que me queda», añade.
Los vecinos observan el despliegue de limpieza con una mezcla de ironía y alivio. «Estas semanas están limpiando lo que durante el año hacen solo una vez al mes; ¡hasta han reparado los baches de la carretera!», señala un vecino asombrado por el reasfaltado exprés. «Vienen jardineros de otros parques a limpiar aquí también. Están con unas limpiezas que ni te imaginas; ya podrían venir así todos los meses», señala otro residente.
La realidad tras la limpieza: suciedad y problemas de seguridad
Para gran parte del vecindario, este «lavado de cara» es un recordatorio del abandono que denuncian sufrir el resto del año, marcado por la suciedad, la delincuencia y los narcopisos. «Siempre hay basura y la hierba está alta. Antes esto era horrible, te encontrabas a cada paso vagabundos y drogadictos», relata una vecina de la zona. Otro hombre se suma a la queja: «Ahora sí que lo limpian, pero luego nada, esto vuelve a estar lleno de porquería, y no precisamente por los perros».
La mayoría de los residentes prefiere quedarse con la parte positiva de este despliegue de limpieza, aunque sea temporal. «Siempre ha estado un poco sucio, así que está bien que den trabajo a la gente. Al final no venía nadie y ahora están pendientes y limpian, así que estamos muy contentos. Hay que hacer algo especial por el Papa», concluyen en las calles del barrio que, al menos este sábado, lucirá su mejor cara al mundo.