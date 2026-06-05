Las parroquias de Madrid se vuelcan con el Papa: 20.000 voluntarios y templos abiertos por las noches

Con motivo de la histórica visita del Papa León XIV, los voluntarios y las parroquias de Madrid trabajan a contrarreloj para acoger al pontífice y a miles de peregrinos. La archidiócesis ha diseñado una programación especial que transformará el ritmo de la ciudad durante el fin de semana, incluyendo la apertura nocturna de templos, la habilitación de espacios continuos de oración y diversas iniciativas de acompañamiento espiritual.

Un despliegue logístico sin precedentes

El motor de este gran evento católico reside en el trabajo incansable de las parroquias locales, facilitando la organización de la visita papal. A petición de la diócesis y de la delegación de jóvenes, varios templos han transformado sus instalaciones para asumir la carga logística que supone este evento.

«Hacemos todo lo que nos pide la diócesis, y hasta ahora lo que nos ha pedido es que seamos un centro de distribución de acreditaciones y de material», explica el padre Juan Pedro Carrera Zabaleta, párroco de San Jorge. Las cifras hablan por sí solas del poder de convocatoria: en apenas cuatro días, cerca de 20.000 voluntarios han pasado a recoger su material.

Esta labor de apoyo logístico se intensificará de cara a los actos centrales. Las parroquias seguirán distribuyendo materiales, especialmente de carácter litúrgico, para preparar el terreno de cara a las multitudinarias celebraciones. Además, el sábado 6 de junio por la mañana, los templos designados abrirán sus puertas masivamente para que los jóvenes puedan acudir al sacramento de la confesión.

Noche de vigilia en las parroquias

El epicentro espiritual para los jóvenes madrileños y los peregrinos tendrá lugar la tarde del sábado con la gran vigilia en la plaza de Lima. Sin embargo, la oración no terminará con la marcha del pontífice.

Para dar continuidad al recogimiento, la emblemática Iglesia Parroquial de los Sagrados Corazones, situada a escasos metros del evento central, mantendrá sus puertas abiertas ininterrumpidamente. «Después de la celebración de la vigilia con los jóvenes, el templo va a permanecer abierto toda la noche en adoración. El Santísimo quedará expuesto y se celebrarán oraciones y cánticos», detalla una voluntaria de Cáritas desde la organización parroquial, ofreciendo un refugio espiritual de madrugada.

Autoridad moral frente a la situación en España

Más allá de la logística y la liturgia, en el ambiente parroquial se respira una profunda expectación ante el mensaje que León XIV pueda dirigir a un país marcado por la crispación política. Los fieles confían en que la visita trascienda lo puramente religioso e impacte en el ánimo de toda la ciudadanía.

«Afrontamos la visita con mucha alegría y optimismo, porque verdaderamente viene en un momento bastante difícil para toda la nación. Estamos en un atolladero y supongo que la figura de una persona con autoridad moral y con un mensaje liberador del Evangelio nos ayudará bastante a toda la sociedad, no solamente a los católicos», reflexiona el párroco de San Jorge.

La emoción también viene marcada por el tiempo transcurrido desde la última vez que Madrid albergó un evento de estas características. «Es una grandísima alegría que después de 15 años el Papa vuelva a Madrid; lo esperamos con mucha esperanza», señala una voluntaria de Cáritas, recordando además la tradición papal de recorrer las calles bendiciendo a la multitud a través de los cristales abiertos del papamóvil.

Para los creyentes más arraigados, la figura del Papa representa un pilar indiscutible, un aspecto que consideran importante reivindicar en estos días: «Conviene recordar que es el sucesor directo de San Pedro, instituido por nuestro Señor Jesucristo como jefe de la Iglesia Católica. Y nos alegra mucho a todos, tanto a católicos como a no católicos».