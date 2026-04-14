Las políticas en materia de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez no están funcionando y el líder del Ejecutivo considera que se debe a «un problema europeo». Sin embargo, lo cierto es que la situación en España es bastante más grave que en el resto de la Unión Europea. En nuestro país, el precio de la vivienda se ha incrementado un 30% por encima de los salarios en la última década: el doble que en Europa.

Entre los años 2015 y 2024 el precio de las casas en España subió un 29,2% más que el salario promedio. En la Unión Europea, sin embargo, la cifra media ronda el 15%.

Sin ir más lejos, sólo hay dos estados en los que la diferencia negativa entre los sueldos y el precio de la vivienda ha evolucionado en la última década peor que en España y son Portugal (49,5%) e Irlanda (34,2%).

Pese a los datos, Sánchez aseguró este fin de semana durante una comparecencia pública el European Pulse Forum 2026, que el incremento de los precios de compra y alquiler es «un problema europeo» que afecta a «todos los ciudadanos europeos o la mayor parte de ellos». Una crisis que definió como «absolutamente inaceptable».

Lo cierto, sin embargo, es que el problema de la vivienda no está afectado igual a todos los europeos. De hecho, hay países en los que el salario medio ha aumentado por encima del precio de la vivienda, como es el caso de Rumanía (-53,5%), Italia (-3,1%), Chipre (-15,6%), Bulgaria (-9,9%), Lituania (-13%) o Finlandia (-16,9%).

Incluso países que habitualmente se utilizan como referencia han conseguido abordar la problemática y salir más favorecidos que el resto, como es el caso de Francia (+3,4%) o Alemania (+10%).

Medidas que empeoran el problema

El presidente del Gobierno también aprovechó el espacio para cargar contra el Plan Europeo de Vivienda Asequible, admitiendo que, aunque es un primer paso, resulta necesario ser «mucho más concretos y ambiciosos» para impulsar medidas claras que lleguen a la gente.

Sin embargo, las medidas que su Ejecutivo ha puesto en marcha hasta el momento en las zonas tensionadas no han hecho más que empeorar una situación que ya resultaba crítica.

De hecho, en las 140 zonas de Cataluña declaradas áreas residenciales tensionadas la situación ha empeorado considerablemente. En los últimos 24 meses, las ciudades catalanas han visto cómo ha desaparecido su alquiler tradicional para convertirse en pisos turísticos.

En algunos casos, como el de Lérida, el intento de regulación defendido por la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez ha reducido en un 38% su oferta de alquileres de larga duración y ha disparado en un 93,5% los alquileres turísticos (temporales) sólo en dos años.

Asimismo, según los últimos datos publicados por Eurostat, mientras el aumento de los precios de la vivienda en los países de la Unión Europea se situó en el último trimestre de 2025 fue de un 5,5% interanual, en España se disparó hasta el 12,9% y se consolidó como el cuarto más elevado de la UE.

El precio de la vivienda en España se aceleró en una décima respecto a los dos trimestres precedentes y se dio el mayor encarecimiento desde el primer trimestre de 2007. De esta manera, España ya cumple tres años superando sustancialmente en cada trimestre el incremento medio de los precios inmobiliarios tanto en los Veintisiete como en la eurozona.