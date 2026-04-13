El mercado residencial español no solo no da atisbos de recuperación, sino que la tensión inmobiliaria se ha intensificado en los principales núcleos urbanos. Ahora el salario necesario para comprar una vivienda estándar de unos 100 metros cuadrados se sitúa en 4.624 euros en Madrid y Barcelona y en 5.642 euros netos mensuales en el caso de San Sebastián.

Pese a que la actualidad está marcada por una financiación relativamente estable, con tipos medios contenidos, el nuevo repunte de los precios en las ciudades más dinámicas no ayuda a facilitar el acceso a la vivienda por parte de los españoles.

Según el último Barómetro de Tensión Inmobiliaria elaborado por el asesor hipotecario iAhorro, ciudades como San Sebastián han elevado su índice hasta los 97,49 puntos sobre 100, mientras Madrid y Barcelona ya superan los 80 puntos de tensión.

Todo ello pese a que, según datos recopilados se están firmando hipotecas en España con un tipo de interés fijo medio del 2,10% TIN, más bajo que el registrado en julio de 2025 (2,12% TIN), cuando se publicó el último Barómetro.

«El mercado ha demostrado una enorme capacidad de resistencia. Aunque el contexto financiero es más estable que en 2024, los precios no han corregido; al contrario, en muchas ciudades han seguido avanzando», explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro, que añade:

«Eso significa que la accesibilidad no mejora, porque el verdadero cuello de botella sigue siendo el precio de la vivienda, impulsado por la poca oferta existente y la elevada demanda».

Núcleos con posibilidades

En el lado contrario todavía hay algunas capitales de provincia del interior peninsular y otros mercados secundarios que presentan los niveles de tensión inmobiliaria más reducidos del país. Entre ellas destacan Cartagena, Jaén, Lérida, Cuenca y Elche, donde el precio de la vivienda y el esfuerzo financiero necesario para comprar se mantienen todavía mucho más moderados que en las grandes capitales.

En Cartagena, el precio medio de una vivienda estándar de 100 metros cuadrados se sitúa en torno a 113.300 euros, lo que implica una cuota hipotecaria media cercana a los 388 euros mensuales y unos ingresos necesarios de aproximadamente 1.108 euros netos al mes, lo que supone un 58,94% del salario medio nacional.

Muy cerca aparece Jaén, donde el precio medio alcanza los 121.300 euros y el salario necesario ronda los 1.187 euros mensuales, con una cuota hipotecaria media de unos 415 euros.

En Lérida, por su parte, el precio medio de una vivienda tipo se sitúa en torno a los 127.300 euros, con una cuota hipotecaria cercana a los 436 euros y unos ingresos necesarios de aproximadamente 1.245 euros al mes.

Algo por encima aparece Elche, donde adquirir una vivienda estándar valorada en unos 131.200 euros implica una cuota hipotecaria media cercana a los 449 euros mensuales y unos ingresos necesarios de aproximadamente 1.283 euros al mes. Cierra este grupo Cuenca, con un precio medio de 137.200 euros para una vivienda tipo, una cuota hipotecaria media cercana a los 470 euros y un salario necesario que ronda los 1.342 euros netos mensuales.