El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado, pese a que lleva en el Ejecutivo desde 2018, de los salarios bajos de los trabajadores en España y la falta de vivienda a la guerra de Irán. Así se ha expresado en el Congreso de los Diputados durante su comparecencia de este miércoles para explicar su posición por la crisis provocada por la ofensiva de EEUU e Israel sobre el régimen de los ayatolás.

«De lo que sí podemos estar seguros es que de este conflicto no va a salir salarios más altos y viviendas más asequibles, ni mejores servicios públicos», ha lamentado el dirigente socialista desde la tribuna de oradores. «Esta es la verdadera tragedia», ha espetado Sánchez.

De ese modo, el jefe del Ejecutivo adelanta que culpará de la crisis que lleva atravesando el país desde hace años con el precio de los inmuebles y los bajos sueldos a la reciente guerra de Irán. De igual modo que la administración ha atribuido a esta crisis el retraso, por cuarto año consecutivo, de la presentación de los presupuestos generales del Estado.

«Porque lo último que necesitaba el mundo es otra guerra», ha continuado lamentando el líder socialista. Y ha afeado que, en este caso, se trate de una ofensiva «ilegal, absurda, cruel». «Nos aleja de nuestros objetivos económicos, sociales y medioambientales», ha criticado Sánchez.

En esa misma línea, el presidente del Gobierno ha asegurado que el actual clima de tensión geopolítica «aleja de las prioridades de la gente». «Y solamente con un propósito, con un objetivo y es alimentar los intereses de los otros, de los de siempre, de los de arriba», ha espetado el líder socialista.

Sánchez contra Aznar por Irak

El dirigente del PSOE también ha aprovechado su discurso para recordar como uno de los días «más importantes» de la historia de España el pasado 15 de febrero de 2003 : «Aquel día, los españoles se manifestaron con un mensaje claro: no a la guerra».

«Como muchos otros conciudadanos, yo fui uno de ellos», ha rememorado Sánchez al inicio de su intervención. «Vi el coraje de una ciudadanía que no renuncia a sus principios para contentar a un presidente de EEUU», ha añadido desde la tribuna de oradores.

Además, ha detallado que «las encuestas de aquellos días» reflejaban cómo» menos del 6% de los españoles querían que España se sumara al conflicto». «Aznar era perfectamente consciente de ello», ha afeado en su afrenta contra el ex presidente.

«Nos arrastró a la locura porque quería sentirse importante», ha afeado el actual jefe del Ejecutivo a Aznar. «Quería que Bush le invitara a un puro y poner los pies sobre la mesa», le ha recriminado, en alusión a la reunión que Aznar tuvo junto al entonces presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico, Toni Blair. En aquella cita se trató la presunta existencia de armas de destrucción masiva en Irak y esos países valoraron la intervención militar en el país asiático.

«La dignidad de un país a cambio de un puro», ha reflexionado Sánchez, para añadir que aquel fue el «mayor desastre geopolíticotico desde la guerra de Vietnam».

«Pasados los años, algunos de los promotores cambiaron de posición», ha rememorado Sánchez. Por un lado, ha asegurado que «Bush pidió perdón» y que «el primer ministro británico también». «¿Y Aznar qué ha dicho?», se ha preguntado, para responderse a sí mismo que el dirigente popular «no se arrepiente de nada». «Esa es la catadura moral», ha espetado.