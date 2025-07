En Inglaterra hablan de una oferta por Vinicius de Arabia por ¡350 millones!

Los rumores en torno al futuro de Vinicius Junior en el Real Madrid no se han disipado en los últimos meses. El contrato del futbolista brasileño con el club blanco finaliza en 2027. Hasta el momento no ha habido acuerdo entre ambas partes para su ampliación, y la posibilidad de una marcha del ‘7’ a Arabia Saudí sigue vigente. En los medios ingleses hablan de una oferta de 350 millones de euros del fútbol árabe por Vinicius. Una operación que convertiría al carioca en el jugador más caro de la historia, superando los 222 millones de euros que pagó el PSG por su compatriota Neymar.

Las informaciones en torno a la marcha de Vinicius a la Saudi Pro League emergieron hace ya más de un año. El atacante del Real Madrid manifestó su intención de renovar el pasado marzo. «Ojalá podamos renovar mi contrato cuanto antes porque soy feliz aquí. Todo el mundo me quiere y no podría estar en mejor sitio que el Real Madrid», reconoció el brasileño. Estas declaraciones de Vini no han derivado, al menos hasta el momento, en una ampliación de su vinculación con el club.

La opción del fútbol saudí sigue en pie para el brasileño. A sus 25 años, y con el Mundial de 2026 en el horizonte, no apunta a que el movimiento vaya a producirse este verano. En cambio, el jugador no cierra la puerta a jugar en Arabia Saudí en algún punto de su carrera. La mareante propuesta económica de alrededor de 1.000 millones de euros de salario en cinco temporadas, sería un incentivo muy sugerente para la decisión final de Vinicius.

La propuesta por el jugador, avanzada por el medio británico ‘Talk Sport’, tiene un claro candidato. El Al Ahli, vigente campeón de la Champions asiática es el mejor colocado para realizar esta millonaria oferta por Vinicius Junior. El equipo de Mahrez y Toney, entre otros, busca una estrella mediática para competir contra otros ilustres ex madridistas como Cristiano Ronaldo (Al Nasrr) o Karim Benzema (Al Ittihad). El traspaso de Vinicius a Arabia Saudí le situaría por delante del portugués, vendido por 117 millones de euros a la Juventus en 2018, como la venta más cara de la historia del Real Madrid.

Una renovación no frenaría a Arabia

Desde ‘Talk Sport’ apuntan a que una renovación del jugador con el Real Madrid no cesaría los intentos del fútbol saudí por su fichaje hasta la temporada 2027-28. Pese a que la ampliación del contrato estuvo cerca durante los primeros meses del año, los intentos de convencer al jugador no se detuvieron. La insistencia, y su fecha de caducidad, tienen un propósito: conseguir que Vinicius Junior aterrice en la Saudi Pro League en los mejores años de su carrera. En julio de 2028, el jugador cumplirá 28 años.